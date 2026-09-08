8ª frente fria de setembro chega com alerta de tempestade no Espírito Santo
Aviso de perigo potencial vale durante toda a quarta-feira (23) e prevê chuva intensa, rajadas de vento e possibilidade de granizo.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de tempestade com grau de severidade de perigo potencial para esta quarta-feira (23). O aviso começa à 0h e segue até as 23h59, abrangendo praticamente todo o dia.
Segundo o Inmet, a previsão indica chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros ao longo do dia.
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O alerta também aponta possibilidade de ventos intensos entre 40 e 60 km/h e queda de granizo.
De acordo com o órgão, há baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.
Em caso de rajadas de vento, a orientação é não se abrigar debaixo de árvores, devido ao risco de queda e descargas elétricas.
O Inmet também recomenda não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda, além de evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada.
Para mais informações, a população pode entrar em contato com a Defesa Civil, pelo telefone 199, ou com o Corpo de Bombeiros, pelo 193.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
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