Academia Maçônica do ES lança livro com reflexões sobre homem contemporâneo

A Academia Maçônica Capixaba de Letras (AMACAL) lança, na quarta-feira, 14 de outubro, às 19h, na sede da GLMEES- Grande Loja Maçônica do Estado do Espírito Santo, seu primeiro livro: A Pedra e o Pensamento: Ensaios sobre Ética, Razão e a Construção do Homem Contemporâneo. Organizado por Gilber Rubim Rangel, presidente da instituição, a obra reúne 30 textos dos 18 acadêmicos fundadores e inaugura o projeto editorial da Academia, criada em 9 de maio de 2026, em Vitória (ES).

Com o lema Per Litteras ad Lucem (“Pelas letras à luz”), a AMACAL nasceu com a missão de estimular a produção literária entre os maçons capixabas, preservar a memória da Obediência e contribuir para a construção cultural do Espírito Santo.

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A coletânea apresenta ensaios filosóficos, estudos históricos, reflexões sobre ética e cidadania, textos de inspiração maçônica e crônicas de memória e fraternidade. Dividido em quatro módulos, o livro aborda temas que atravessam a experiência humana e permanecem atuais: a busca pelo conhecimento, a formação moral, a espiritualidade, a responsabilidade individual, os desafios da política, as bolhas virtuais, a influência das telas, os vícios digitais, as apostas eletrônicas, a preservação da memória e o papel das instituições culturais.

A proposta da publicação é aproximar tradição e contemporaneidade. Os autores recorrem ao simbolismo da pedra — matéria que precisa ser trabalhada e lapidada — para refletir sobre o aperfeiçoamento humano. Nesse percurso, o pensamento é apresentado como ferramenta de construção: por meio do estudo, da razão, da consciência e do diálogo, o indivíduo pode transformar a si mesmo e contribuir para uma sociedade mais justa, fraterna e responsável.

“Não se buscou uniformidade de pensamento. Ao contrário, preservou-se a identidade de cada autor, porque a diversidade sempre foi uma das principais riquezas da vida intelectual”, afirma a apresentação da obra. O resultado é um painel plural de vozes e estilos, que vai da discussão metafísica à crônica de costumes, passando pela história, pelo simbolismo e pela análise crítica da vida contemporânea.

Entre os assuntos tratados estão a relação entre razão e transcendência, o sentido da virtude, os limites do conhecimento tecnológico, os efeitos da desinformação e da polarização, a fraternidade como prática cotidiana e o papel da escrita na preservação da memória maçônica capixaba. A obra também dedica espaço à formação histórica e filosófica da Maçonaria e à importância das academias de letras como ambientes de estudo, produção cultural e continuidade institucional.

Para a AMACAL, o lançamento representa mais do que a publicação de uma coletânea. O livro é o registro inaugural de uma instituição criada para estimular a produção literária de seus membros, preservar a memória da Grande Loja Maçônica do Estado do Espírito Santo e ampliar a contribuição da cultura maçônica para a sociedade.

A Pedra e o Pensamento destina-se a leitores interessados em filosofia, ética, história, espiritualidade, literatura, Maçonaria e nos dilemas que definem o homem do século XXI.

Textos dos 18 acadêmicos fundadores:

Agostinho Sergio Fava Leite, Almir Pereira Carvalho, Carlomar Silva Gomes de Almeida, Carlos Alberto Braga de Araújo, Cleidson Souza Toscano, Emílio Augusto Trinxet Brandão Júnior, Gilber Rubim Rangel, Giovanni Guimarães Angius, Gustavo Merçon, Jacques Douglas Mota, João César Carvalho de Faria, João Lages Neto, Jorge Henrique Valle dos Santos, Marcos André Malta Dantas, Marlon Lovatti Alves, Sérgio Ricardo de Souza, Walter José Fagundes Pereira e Wellington Rodrigo Sala.

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