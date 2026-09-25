Empreendedoras capixabas chegam à disputa nacional do Prêmio Sebrae

O Espírito Santo terá duas representantes na etapa nacional do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios (PSMN) 2026. Virginia Endlich Fiorese, vencedora da categoria Pequenos Negócios, e Ana Paula Carvalho, primeira colocada na categoria Microempreendedora Individual (MEI) na etapa estadual, foram classificadas na etapa regional e seguem agora para a disputa nacional do prêmio, que terá grande cerimônia realizada no próximo dia 17 de novembro, no Centro de Convenções de Vitória.

Virginia é fundadora da Levei um Bolo Produtos Caseiros Ltda., negócio de Vila Velha que atua na produção de bolos, doces e salgados. Ao conquistar o primeiro lugar na etapa estadual, a empreendedora destacou a trajetória de crescimento da empresa, que atualmente conta com quatro lojas físicas em Vitória e Vila Velha. Para ela, chegar à etapa nacional representa mais um capítulo de uma trajetória construída com trabalho e persistência.

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“Chegar à etapa nacional é uma alegria enorme e também um reconhecimento de toda a caminhada que construímos com a Levei um Bolo. Quando comecei, tinha um sonho e muitos desafios pela frente. Hoje, poder representar o Espírito Santo em uma premiação nacional mostra que cada etapa dessa trajetória valeu a pena. Estou muito feliz e espero levar comigo a história de todas as pessoas que fazem parte desse negócio”.

Já Ana Paula Carvalho, da Conectar Sistêmico, trabalha com coordenação e direção de projetos de pesquisa histórica, preservação de memórias familiares e institucionais, além de abordagens sistêmicas. Na etapa estadual, a empreendedora ressaltou que o impacto de seu trabalho vai além do negócio e está relacionado às histórias e transformações vividas por seus clientes. Agora, ao avançar para a etapa nacional, ela terá a oportunidade de apresentar sua especialidade para representantes de todo o país.

“Muito feliz com essa notícia, ainda faltam palavras para expressar o que estou sentindo, mas passa um filme na cabeça de todos os desafios superados, todos os lugares que já foram alcançados. Esse reconhecimento agora tem um sabor especial, pois não é de um trabalho específico, mas é de toda uma trajetória, de toda uma história e uma responsabilidade de ampliar o meu trabalho para chegar a mais pessoas e representar o Espírito Santo. Ano passado não teve representante nacional do Espírito Santo, então isso deixa minha responsabilidade ainda maior”.

Para a superintendente interina do Sebrae/ES, Alline Zanoni, a classificação das duas demonstra que o empreendedorismo feminino do Espírito Santo segue ganhando representatividade, vide o número de inscrições para a etapa estadual, que foi o triplo comparado a 2025.

“Ter duas empreendedoras capixabas avançando para a etapa nacional é motivo de grande orgulho para o Sebrae/ES e demonstra a força do empreendedorismo feminino no Espírito Santo. Essa conquista reconhece trajetórias construídas com dedicação, inovação e capacidade de transformar desafios em oportunidades. Realizar a etapa nacional em nosso estado torna esse momento ainda mais significativo, ao possibilitar que o Espírito Santo receba empreendedoras de todo o país e dê visibilidade a tantas histórias”.

A etapa estadual do PSMN reuniu cerca de 650 inscritas e 22 finalistas em cinco categorias. Já na etapa nacional, as 35 vencedoras regionais serão avaliadas por uma comissão nacional entre 28 de setembro e 28 de outubro. Ao final, serão escolhidas 15 vencedoras nacionais, distribuídas entre as categorias do prêmio. As premiações nacionais podem chegar a R$ 50 mil para as vencedoras Ouro, além de R$ 30 mil para Prata e R$ 20 mil para Bronze.

EmpoderaDonas 2026

A premiação nacional será realizada um dia antes do EmpoderaDonas 2026, evento promovido pelo Sebrae/ES que ocorre nos dias 18 e 19 de novembro, também no Centro de Convenções de Vitória. Em sua terceira edição, o encontro terá abrangência nacional pela primeira vez e reunirá mulheres que empreendem ou desejam empreender em dois dias de conteúdo, negócios, conexões e oportunidades. As inscrições ainda podem ser feitas, gratuitamente, no site www.empoderadonas.com.br.

A programação do EmpoderaDonas contará com palcos de conteúdo, feira de negócios, mentorias e espaços voltados à geração de conexões e oportunidades. A edição deste ano também terá ações direcionadas a diferentes públicos, incluindo mulheres negras, mães empreendedoras, mulheres acima de 60 anos, pessoas com deficiência e negócios de territórios periféricos.

Informações

Etapa Nacional do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios 2026

Data: 17 de novembro de 2026

17 de novembro de 2026 Local: Centro de Convenções de Vitória – Vitória (ES)

Centro de Convenções de Vitória – Vitória (ES) Público: evento restrito a convidados(as)

EmpoderaDonas 2026

Data: 18 e 19 de novembro de 2026

18 e 19 de novembro de 2026 Local: Centro de Convenções de Vitória – Vitória (ES)

Centro de Convenções de Vitória – Vitória (ES) Público: aberto ao público geral

aberto ao público geral Inscrições: www.empoderadonas.com.br

www.empoderadonas.com.br OBS: A entrada no evento estará sujeita à lotação do espaço e, para participar, será necessário levar 1 kg de alimento não perecível, que será destinado a ações sociais

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