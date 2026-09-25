Fiscalização em ônibus termina com três foragidos presos no Espírito Santo

Três homens procurados pela Justiça foram detidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante fiscalizações realizadas em ônibus interestaduais no Espírito Santo. As abordagens ocorreram entre segunda-feira (21) e quinta-feira (24), nos municípios de Viana e Linhares.

A primeira detenção aconteceu na noite de segunda-feira, por volta das 23h, no km 304 da BR-101, em Viana. Os agentes abordaram um ônibus que fazia a linha entre Guarapari, no Espírito Santo, e Governador Valadares, em Minas Gerais.

Leia mais: Motociclista morre após acidente com caminhão em Cachoeiro

Durante a identificação dos passageiros e a consulta aos sistemas, a equipe constatou que um dos homens possuía um mandado de prisão em aberto, expedido pela 1ª Vara Mista de Patos, do Tribunal de Justiça da Paraíba.

O passageiro foi detido e encaminhado para a 4ª Delegacia Regional da Polícia Civil, em Cariacica, onde foram adotadas as providências cabíveis.

Na manhã de terça-feira (22), por volta das 9h39, outra fiscalização terminou com uma nova prisão. Desta vez, a abordagem aconteceu na Unidade Operacional da PRF em Linhares. Após consultar os dados dos passageiros, os policiais localizaram um homem com mandado de prisão pendente. Ele foi encaminhado à Delegacia Regional de Polícia Civil de Linhares.

A terceira ocorrência foi registrada na quinta-feira (24), por volta das 17h30, também em Linhares. Durante a fiscalização de outro ônibus interestadual, os agentes identificaram mais um passageiro procurado pela Justiça.

Segundo a PRF, o mandado havia sido expedido pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Linhares e estava relacionado ao crime de furto. O homem foi detido e levado à Polícia Civil de Linhares, junto com a documentação referente ao cumprimento da ordem judicial.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui