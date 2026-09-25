Fiscalização em ônibus termina com três foragidos presos no Espírito Santo
Prisões ocorreram durante fiscalizações a ônibus interestaduais entre segunda (21) e quinta-feira (24), em Viana e Linhares.
Três homens procurados pela Justiça foram detidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante fiscalizações realizadas em ônibus interestaduais no Espírito Santo. As abordagens ocorreram entre segunda-feira (21) e quinta-feira (24), nos municípios de Viana e Linhares.
A primeira detenção aconteceu na noite de segunda-feira, por volta das 23h, no km 304 da BR-101, em Viana. Os agentes abordaram um ônibus que fazia a linha entre Guarapari, no Espírito Santo, e Governador Valadares, em Minas Gerais.
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Durante a identificação dos passageiros e a consulta aos sistemas, a equipe constatou que um dos homens possuía um mandado de prisão em aberto, expedido pela 1ª Vara Mista de Patos, do Tribunal de Justiça da Paraíba.
O passageiro foi detido e encaminhado para a 4ª Delegacia Regional da Polícia Civil, em Cariacica, onde foram adotadas as providências cabíveis.
Na manhã de terça-feira (22), por volta das 9h39, outra fiscalização terminou com uma nova prisão. Desta vez, a abordagem aconteceu na Unidade Operacional da PRF em Linhares. Após consultar os dados dos passageiros, os policiais localizaram um homem com mandado de prisão pendente. Ele foi encaminhado à Delegacia Regional de Polícia Civil de Linhares.
A terceira ocorrência foi registrada na quinta-feira (24), por volta das 17h30, também em Linhares. Durante a fiscalização de outro ônibus interestadual, os agentes identificaram mais um passageiro procurado pela Justiça.
Segundo a PRF, o mandado havia sido expedido pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Linhares e estava relacionado ao crime de furto. O homem foi detido e levado à Polícia Civil de Linhares, junto com a documentação referente ao cumprimento da ordem judicial.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
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