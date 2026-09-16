Sicredi marca cinco anos no Sul do ES com anúncio de projeto em escolas

A Sicredi União RS/ES, uma das mais de 90 cooperativas do Sistema Sicredi, celebrou cinco anos de atuação no Sul do Espírito Santo. O evento foi realizado no dia 14 de setembro, em Cachoeiro de Itapemirim, e reuniu autoridades, presidentes de entidades e representantes de cooperativas para marcar uma trajetória construída com base na cooperação, na confiança e no compromisso com o desenvolvimento regional.

A programação contou com palestra de Tânia Zanella, que abordou a força do cooperativismo brasileiro e sua capacidade de gerar desenvolvimento econômico e social nos territórios onde está presente, reforçando o papel das cooperativas na construção de comunidades mais prósperas.

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Durante o encontro, também foi anunciada a expansão do Programa A União Faz a Vida para o Espírito Santo, com início das atividades no município de Muniz Freire. Criado em 1995, em Santo Cristo/RS — município da área de atuação da Cooperativa —, o Programa é a principal iniciativa de educação do Sicredi e promove atitudes e valores de cooperação e cidadania por meio de uma metodologia própria, desenvolvida em projetos cooperativos junto a escolas, educadores e estudantes.

“A expansão no Espírito Santo acontece a partir da escuta, da presença e do relacionamento próximo com associados e comunidades. No dia a dia, nosso papel é entender cada realidade para atender melhor, oferecendo soluções que façam sentido para as pessoas e contribuam para o desenvolvimento local”, afirma Fernando Haas, diretor executivo da Sicredi União RS/ES.

“Celebrar cinco anos de atuação no Espírito Santo representa a consolidação de um caminho construído com cooperação, confiança e compromisso com o desenvolvimento das comunidades. Seguimos ampliando nossa presença com o propósito de gerar prosperidade, fortalecer vínculos e contribuir para um futuro mais colaborativo. A chegada do Programa A União Faz a Vida ao Estado reforça esse compromisso, levando também para a educação os valores que sustentam o cooperativismo”, destaca Sidnei Strejevitch, presidente da Sicredi União RS/ES.

Com 113 anos de história, a Sicredi União RS/ES está presente em 61 municípios — 39 nas regiões Noroeste e Missões do Rio Grande do Sul e 22 na região Sul do Espírito Santo. A Cooperativa reúne mais de 315 mil associados, mais de 1.200 colaboradores e 75 agências.

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