ATENÇÃO! Trecho da BR-101 em Iconha ficará fechado nesta terça (20) para explosão de rochas
Durante o período, o acesso de veículos e pedestres será bloqueado temporariamente para garantir a segurança dos usuários e das equipes envolvidas.
Para realizar o desmonte de rochas no quilômetro 372,9 da BR-101, em Iconha, a Ecovias Capixaba interditará totalmente o trecho nesta terça-feira (20), das 14h às 15h. Durante o período, o acesso de veículos e pedestres será bloqueado temporariamente para garantir a segurança dos usuários e das equipes envolvidas.
Caso necessário, após a conclusão da detonação e a verificação das condições da pista, poderá ser implantado o sistema de Pare e Siga até a completa execução da limpeza.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
O desmonte de rochas integra uma das etapas técnicas das obras de duplicação da BR-101 Sul, executadas entre os quilômetros 357,690 e 373,700, no trecho entre Anchieta e Iconha. A atividade será realizada com uso controlado de explosivos, seguindo critérios técnicos e protocolos de segurança. A estimativa é de retirada de aproximadamente 4.319,40 m³ de material rochoso.
Em caso de chuva ou condições meteorológicas adversas, a operação poderá ser cancelada e reprogramada.
A Ecovias Capixaba orienta os motoristas a redobrarem a atenção ao trafegar pela região e a respeitarem a sinalização implantada.
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