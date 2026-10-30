Detran|ES convocará suplentes no programa CNH Social na próxima semana

O Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) divulgará, na próxima terça-feira (3), a lista de suplentes no programa CNH Social 2026. A data de divulgação, inicialmente prevista para o domingo, dia 1º de novembro, foi alterada para o próximo dia útil.

A relação com os nomes dos selecionados será publicada no site www.detran.es.gov.br às 12h da próxima terça-feira (03). A partir da publicação, os beneficiários deverão fazer a matrícula on-line também no site do Órgão, entre os dias 03 de novembro e 18 de novembro de 2026.

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Neste ano, o programa CNH Social ofereceu 9 mil vagas para obter a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) de forma totalmente gratuita. Os candidatos foram selecionados em três lotes de 3 mil beneficiários cada, conforme a classificação no programa.

A lista de suplentes convocará os candidatos em ordem de classificação para preencher as vagas não ocupadas pelos selecionados do programa por descumprimento dos prazos estabelecidos para a realização do processo de Habilitação.

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