Encontrin com Di Propósito promete agitar Marataízes na véspera de feriado
Os ingressos são comercializados antecipadamente e de forma exclusiva pela plataforma Zig.Tickets.
Marataízes entra no clima do pagode no próximo dia 11 de outubro, véspera de feriado, com a chegada do projeto Encontrin, comandado pelo grupo Di Propósito. O evento será realizado no Street e traz para o litoral sul capixaba uma proposta que vem ganhando espaço pelo país ao transformar o show tradicional em uma grande roda de pagode.
Conhecido nacionalmente por sucessos que ajudaram a consolidar sua trajetória no pagode, o Di Propósito será a principal atração da noite. Em Marataízes, o grupo apresentará um formato especial, com três horas de música, repertório preparado para o público cantar junto e participações ao longo da apresentação.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
A configuração do Encontrin é um dos diferenciais da programação. Em vez da distância característica dos grandes palcos, a proposta é criar uma atmosfera de roda de pagode, ampliando a proximidade entre os músicos e o público e trazendo para o evento o clima descontraído das tradicionais resenhas.
A escolha do domingo, 11 de outubro, véspera de feriado, também aumenta a expectativa de movimentação em Marataízes. O evento deve atrair tanto o público local quanto visitantes de municípios da região, em uma noite que coloca a cidade na rota de um projeto que já passou por diferentes lugares do país.
Os ingressos são comercializados antecipadamente e de forma exclusiva pela plataforma Zig.Tickets, com opção de meia-entrada solidária.
Com Di Propósito à frente da roda, o Encontrin chega a Marataízes apostando em uma combinação certeira para a véspera de feriado: pagode, proximidade com o público e três horas de música no Street.
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