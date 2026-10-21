Mais chuva vem aí! ES tem novos alertas de tempestades com risco de granizo

O Espírito Santo segue sob previsão de chuva forte, e novos alertas emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) colocam dezenas de municípios capixabas em atenção nesta quinta-feira (22) e sexta-feira (23). Os avisos indicam possibilidade de tempestades, rajadas de vento de até 60 km/h e queda de granizo.

De acordo com o Inmet, os dois alertas são classificados com grau de severidade de perigo potencial. A previsão aponta acumulados de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo chegar a 50 milímetros por dia, além de ventos intensos, com velocidades entre 40 e 60 km/h.

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Apesar de o risco ser considerado baixo, as condições meteorológicas podem provocar alagamentos, queda de galhos de árvores, danos em plantações e interrupções no fornecimento de energia elétrica.

Alerta de tempestade para quinta-feira (22)

O primeiro aviso entra em vigor à 0h desta quinta-feira (22) e segue até as 23h59 do mesmo dia. Ao todo, 44 municípios capixabas estão incluídos no alerta, principalmente nas regiões Sul, Serrana, Noroeste e Central do Estado.

Entre as cidades afetadas estão Cachoeiro de Itapemirim, Castelo, Alegre, Guaçuí, Mimoso do Sul, Venda Nova do Imigrante, Domingos Martins, Colatina e Nova Venécia.

Confira a lista completa de municípios em alerta nesta quinta-feira (22):

Afonso Cláudio, Água Doce do Norte, Águia Branca, Alegre, Alto Rio Novo, Apiacá, Baixo Guandu, Barra de São Francisco, Bom Jesus do Norte, Brejetuba, Cachoeiro de Itapemirim, Castelo, Colatina, Conceição do Castelo, Divino de São Lourenço, Domingos Martins, Dores do Rio Preto, Ecoporanga, Governador Lindenberg, Guaçuí, Ibatiba, Ibitirama, Irupi, Itaguaçu, Itarana, Iúna, Jerônimo Monteiro, Laranja da Terra, Mantenópolis, Marilândia, Mimoso do Sul, Muniz Freire, Muqui, Nova Venécia, Pancas, Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa, São Domingos do Norte, São Gabriel da Palha, São José do Calçado, São Roque do Canaã, Venda Nova do Imigrante e Vila Pavão.

Foto: Reprodução/Inmet

Sexta-feira (23) terá alerta ampliado no ES

A instabilidade deve continuar na sexta-feira (23), quando um novo alerta de tempestade estará em vigor entre 0h e 23h59. Desta vez, o aviso abrange um número maior de municípios, incluindo cidades da Grande Vitória e do litoral capixaba.

A previsão permanece semelhante à de quinta-feira, com possibilidade de chuva intensa, ventos de até 60 km/h e queda de granizo.

Entre os municípios incluídos no segundo alerta estão Vitória? Não. Na Grande Vitória, o aviso contempla Cariacica, Serra e Viana. Também aparecem na lista cidades como Guarapari, Anchieta, Marataízes, Piúma, Linhares e São Mateus.

Veja todas as cidades em alerta na sexta-feira (23):

Afonso Cláudio, Água Doce do Norte, Águia Branca, Alegre, Alfredo Chaves, Alto Rio Novo, Anchieta, Apiacá, Aracruz, Atílio Vivacqua, Baixo Guandu, Barra de São Francisco, Boa Esperança, Bom Jesus do Norte, Brejetuba, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Castelo, Colatina, Conceição da Barra, Conceição do Castelo, Divino de São Lourenço, Domingos Martins, Dores do Rio Preto, Ecoporanga, Fundão, Governador Lindenberg, Guaçuí, Guarapari, Ibatiba, Ibiraçu, Ibitirama, Iconha, Irupi, Itaguaçu, Itapemirim, Itarana, Iúna, Jaguaré, Jerônimo Monteiro, João Neiva, Laranja da Terra, Linhares, Mantenópolis, Marataízes, Marechal Floriano, Marilândia, Mimoso do Sul, Montanha, Mucurici, Muniz Freire, Muqui, Nova Venécia, Pancas, Pedro Canário, Pinheiros, Piúma, Ponto Belo, Presidente Kennedy, Rio Bananal, Rio Novo do Sul, Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa, São Domingos do Norte, São Gabriel da Palha, São José do Calçado, São Mateus, São Roque do Canaã, Serra, Sooretama, Vargem Alta, Venda Nova do Imigrante, Viana, Vila Pavão e Vila Valério.

Inmet orienta população

Diante da possibilidade de chuva forte e rajadas de vento, o Inmet recomenda que os moradores das áreas afetadas redobrem os cuidados, principalmente durante a ocorrência de tempestades.

A orientação é evitar abrigo debaixo de árvores, devido ao risco de quedas de galhos e descargas elétricas. Motoristas também devem evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Outra recomendação é não utilizar aparelhos eletrônicos conectados à tomada durante as tempestades.

A população deve acompanhar as atualizações da previsão do tempo e os comunicados dos órgãos de proteção e defesa civil, especialmente em áreas sujeitas a alagamentos e outros transtornos provocados pelas chuvas.

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