Mês das Crianças terá atrações gratuitas e lazer em várias cidades do ES

Outubro chegou com uma programação imperdível para celebrar o Mês das Crianças no Sesc Espírito Santo. Seja nos hotéis, na Grande Vitória ou em São Mateus, a proposta é garantir experiências completas que unem lazer, cultura, diversão e bem-estar para toda a família. A agenda especial contempla opções de day use em parques aquáticos, exibição de filmes infantis, oficinas e exposições culturais, além de um espetáculo no Centro Cultural Sesc Glória.

Para quem deseja aproveitar um dia de lazer nos parques aquáticos do Sesc em Praia Formosa ou Guarapari, há a opção de day use de quarta a domingo e nos feriados, das 9h às 17h. Em Praia Formosa, os valores variam entre R$ 22 e R$ 90. Já em Guarapari, a entrada custa de R$ 20 a R$ 80.

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Os ingressos possuem condições especiais para comerciários, conveniados e empresários, e podem ser adquiridos no site sesc-es.com.br/ingressos-online.

A programação cultural também traz fortes atrações na Grande Vitória e em São Mateus. No Centro Cultural Sesc Glória, a agenda apresenta a peça teatral “Da Janela”, no dia 17 de outubro, às 16h. A montagem prioriza o brincar como ferramenta de descoberta e propõe à plateia um jogo divertido, enquanto utiliza recursos de acessibilidade na dramaturgia e provoca o diálogo em família sobre acessibilidade e inclusão.

Os ingressos variam entre R$ 50 e R$ 100 e poderão ser retirados em breve no link lets.events/e/sesc-grandes-espetaculos-da-janela/.

Ainda em outubro, a oficina “Design com Criança” convida o público a colocar a criatividade em prática. Ministrada por Michele Marconsini, a atividade é voltada para crianças de 6 a 12 anos, que aprenderão a contar e criar histórias utilizando recursos gráficos como papéis, cartões, adesivos, cores, formas, balões e onomatopeias.

Gratuita, a oficina acontece no dia 10 de outubro, com turmas às 9h, 11h, 14h e 16h. Os ingressos podem ser retirados no site Let’s Events.

De quarta a sábado, as salas de cinema do Centro Cultural Sesc Glória contam com exibições gratuitas de produções como “Sonhar com Leões”, “A Mensagem de Jequi”, “Zarafa”, “Placa Mãe” e “Beatriz Vira-Folhas”, além de uma sessão especial dedicada a curtas-metragens infantojuvenis.

As exibições ocorrem às 12h, 17h30 e 18h30 (de quarta a sexta-feira) e, aos sábados, também às 14h30 e 15h30. Os ingressos gratuitos podem ser retirados no site Let’s Events ou diretamente na bilheteria do Centro Cultural.

Para além do Sesc Glória, a programação se estende a outras unidades. No Sesc Vila Velha, o destaque é a Oficina de Criação de Brinquedos com Materiais Descartáveis, ministrada gratuitamente por Eliane Correia no dia 17 de outubro, das 8h às 12h. Os ingressos poderão ser retirados em breve por meio do link https://bit.ly/47oCcho.

Já no norte capixaba, a grande atração do Sesc São Mateus é a exposição interativa “A Era da Imagem Analógica”, que convida o público a compreender os fenômenos físicos da fotografia e a vivenciar a experiência lúdica de entrar em uma câmera escura gigante.

A visitação é gratuita, livre para todas as idades e fica aberta até o dia 5 de dezembro (de terça a sexta-feira, das 8h às 17h, e aos sábados, das 9h às 15h). Os ingressos para visitas espontâneas também podem ser obtidos na plataforma Let’s Events.

Serviço:

Cinema

Sonhar com Leões

A Mensagem de Jequi

Zarafa

Placa Mãe

Beatriz Vira-Folhas

Sessão de Curtas Infantojuvenis

Data/horários:

Quarta a sexta-feira: 12h, 17h30 e 18h30

Sábado: 12h, 14h30, 15h30, 17h30 e 18h30

Local: Salas de Cinema 1 e 2 – Centro Cultural Sesc Glória

Exposição “A Era da Imagem Analógica”

Abertura: 07 de outubro, às 14h

Período de exposição: 07 de outubro a 05 de dezembro

Horários de visitação: Terça a sexta, das 8h às 17h | Sábados, das 9h às 15h

Local: Sesc São Mateus

Endereço: Rua Coronel Constantino Cunha, 1738. Bairro Ideal – São Mateus/ES

Classificação: Livre

Ingressos gratuitos: lets.events/organizer/sescgloria ou no local

Agendamento de grupos e escolas: eagenda.com.br/sescculturaes

Oficina de Artes Visuais – Design com Crianças

Data: 10 de outubro, sábado

Horários: 9h às 11h | 11h às 13h | 14h às 16h e 16h às 18h

Local: Sala de música 02, 3º andar, Centro Cultural Sesc Glória

Endereço: Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória – ES

Ingressos gratuitos: https://lets.events/e/artes-visuais-design-com-criancas-6/

Oficina de criação de brinquedos com materiais descartáveis

Data: 17 de outubro

Horário: das 08h às 12h

Local: Biblioteca do Sesc Vila Velha

Endereço: R. José Eugênio, 30, Nossa Sra. da Penha, Vila Velha – ES

Ingressos em breve no link: https://bit.ly/47oCcho

Sesc Grandes Espetáculos | “Da Janela”

Data: 17 de outubro

Horário: às 16h

Local: Centro Cultural Sesc Glória – Teatro Glória

Endereço: Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória – ES

Ingressos em breve no link: https://bit.ly/4xXHlb9

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