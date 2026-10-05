OAB-ES atesta segurança e transparência do 1° turno e prepara fiscalização para 2ª votação
Seccional estará novamente presente nas etapas de fiscalização do segundo turno após acompanhar auditorias, votação, apuração e assinatura das atas no primeiro turno
Após acompanhar as etapas de fiscalização do primeiro turno das Eleições Gerais no Espírito Santo, a Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Espírito Santo (OAB-ES) prepara uma nova atuação para o segundo turno. A Seccional estará novamente presente nos procedimentos de fiscalização, dando continuidade ao trabalho realizado neste fim de semana junto ao Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES).
No primeiro turno, a atuação começou no sábado (3), com os procedimentos preparatórios de auditoria das urnas, e seguiu ao longo de todo o domingo (4), iniciando com a zerésima dos equipamentos sorteados, acompanhamento da votação nas seções e a apuração dos votos no TRE, e finalizou com a assinatura das atas.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Pela primeira vez, a presidente da OAB-ES participou pessoalmente de todo esse trabalho. Erica Neves, ao lado do secretário-geral, Eduardo Sarlo, acompanhou no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) a escolha das urnas auditáveis, os procedimentos da zerésima e as auditorias realizadas no dia da eleição. Durante a votação, a Ordem também permaneceu de plantão para eventuais intercorrências e seguiu presente até a apuração.
A participação permitiu à Seccional verificar os procedimentos adotados pela Justiça Eleitoral e os instrumentos de controle previstos para o pleito. Ao final, Erica Neves assinou, em nome da OAB-ES, o documento que formalizou o acompanhamento realizado pela instituição e a regularidade verificada durante o processo.
“Fiz questão de estar presente em todas essas etapas. Acompanhamos desde a escolha das urnas auditáveis e os procedimentos da zerésima até as auditorias e a apuração. O que vimos foi um processo organizado, com mecanismos de segurança, possibilidade efetiva de fiscalização e transparência. A Ordem cumpre, assim, uma de suas missões institucionais e contribui para que a sociedade tenha confiança na lisura e na credibilidade do sistema eleitoral”, afirmou Erica.
A presidente também destacou a relação institucional estabelecida com o TRE-ES. Segundo Erica, antes mesmo da decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que assegurou a participação de representantes indicados pela Ordem no acompanhamento da votação, o Tribunal capixaba já havia garantido à OAB-ES acesso aos procedimentos.
“É importante reconhecer a postura do TRE-ES e do colegiado, em nome do presidente, desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, que asseguraram à Ordem amplo acesso e condições para exercer esse trabalho com independência. A transparência se demonstra também quando as instituições estão abertas à fiscalização”, ressaltou Erica.
Para o secretário-geral da OAB-ES, Eduardo Sarlo, a participação da Ordem também cumpre um papel perante a sociedade ao colocar uma instituição independente dentro do processo de fiscalização eleitoral.
“A OAB representa a sociedade civil e tem um compromisso histórico com a defesa da democracia. Estar presente, fiscalizar e conhecer cada procedimento nos permite exercer esse papel com responsabilidade e independência. Não é apenas acompanhar uma eleição, mas sim contribuir institucionalmente para a confiança da sociedade no processo democrático”, afirmou Sarlo.
A atuação da OAB-ES terá continuidade no segundo turno das Eleições Gerais de 2026. A Seccional estará novamente presente nas etapas de fiscalização, mantendo sua atuação institucional na defesa da democracia, da soberania do voto e do respeito à vontade manifestada nas urnas.
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