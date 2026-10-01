PRF reforça fiscalização nas rodovias do ES no domingo de eleição

Quem precisar pegar uma rodovia federal no Espírito Santo para votar neste domingo (4) encontrará um esquema especial de policiamento. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realiza a Operação Eleições 2026, com reforço das equipes e medidas para garantir a segurança e a mobilidade dos eleitores.

O primeiro turno das Eleições Gerais ocorre neste domingo. A votação será realizada das 8h às 17h, pelo horário de Brasília.

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Durante a operação, a PRF vai intensificar o policiamento em pontos estratégicos das rodovias federais que cortam o Espírito Santo. A atenção será maior em trechos e horários com registros mais elevados de sinistros.

As equipes também vão fiscalizar comportamentos que aumentam o risco de acidentes, como excesso de velocidade e ultrapassagens indevidas. Ao mesmo tempo, a atuação deverá preservar o livre deslocamento dos eleitores. As diretrizes nacionais estabelecidas para a PRF têm justamente o objetivo de assegurar a circulação e a segurança das pessoas a caminho dos locais de votação.

Veículos de carga terão restrição

A operação também terá restrições para veículos e combinações de veículos que excedam os limites estabelecidos de peso ou dimensões. A medida vale para trechos de pista simples das rodovias federais e busca reduzir impactos no trânsito durante o período eleitoral.

O serviço de escolta de cargas superdimensionadas também ficará suspenso em todo o país entre os dias 2 e 5 de outubro.

As fiscalizações deverão ocorrer de maneira a evitar retenções desnecessárias que possam prejudicar quem estiver se deslocando para votar. As regras nacionais determinam que a atuação policial não crie obstáculos à circulação dos eleitores.

Apoio durante as eleições

Além do trabalho nas estradas, a PRF atuará em conjunto com a Justiça Eleitoral. A instituição prestará apoio logístico em atividades relacionadas ao transporte, à distribuição e à segurança das urnas e de outros materiais utilizados na eleição.

Mediante solicitação, a PRF também poderá apoiar o programa “Seu Voto Importa”, destinado ao transporte individual gratuito de eleitores com deficiência ou mobilidade reduzida.

Em situações climáticas ou outras ocorrências que afetem as rodovias, as equipes estarão mobilizadas para orientar os motoristas e indicar rotas alternativas, com o objetivo de preservar a mobilidade durante a votação.

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