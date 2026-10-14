Sesc abre 265 vagas para estudantes em oito cidades do ES; veja como se inscrever

O Sesc Espírito Santo iniciou um novo período de matrículas para a Rede Sesc de Educação, no dia 8 de outubro, para o ano letivo de 2027. As inscrições para novos alunos podem ser realizadas para as turmas do 1º ao 8º ano do Ensino Fundamental. A oferta foi atualizada após a publicação da Errata nº 01 ao Edital nº 04/2026, disponibilizada no site oficial da instituição.

Ao todo, serão oferecidas 265 novas vagas para as 8 unidades de ensino da Rede, localizadas nos municípios de Aracruz, Baixo Guandu, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Colatina, Linhares, São Mateus e Vila Velha. A inscrição de novos alunos pode ser realizada de forma online, por meio do formulário disponível no site do Sesc-ES (https://sesc-es.com.br/matriculas-2027/), mediante a seleção da Unidade Escolar na qual pretende concorrer à vaga.

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Sobre as modificações no edital, publicadas no mesmo site, o Sesc Espírito Santo informa que a alteração no número de vagas se aplica apenas à matrícula de novos alunos. Já as rematrículas dos alunos veteranos podem ser realizadas presencialmente na Unidade Escolar, até 14 de outubro.

O edital nº 04/2026 não prevê novas vagas para a Educação Infantil (grupos 4 e 5). Para as devidas adequações e planejamento da oferta de vagas para a Educação Infantil, um novo cronograma e quadro de vagas será disponibilizado futuramente.

A Rede Sesc de Educação reafirma seu compromisso com a qualidade do atendimento e as necessidades de investimentos para essa etapa da educação, e disponibiliza seus canais de atendimento para dúvidas, através do contato de WhatsApp: (27) 99853-9016.

Confira a oferta de novas vagas para cada unidade

A Rede Sesc de Educação oferta 265 novas vagas para estudantes do 1º ao 8º ano, distribuídas entre Aracruz (39), Baixo Guandu (18), Cachoeiro de Itapemirim (20), Cariacica (32), Colatina (44), Linhares (58), São Mateus (43) e Vila Velha (11). O novo edital não contempla novas vagas para a Educação Infantil (grupos 4 e 5).

No Sesc Aracruz a oferta contempla, ao todo, 39 novas vagas. A distribuição por ano escolar contempla 4 vagas para o 1º ano, 1 vaga para o 2º ano, 3 vagas para o 3º ano, 13 vagas para o 4º ano e 18 vagas para o 5º ano. A unidade está localizada na rua Professor Lobo, 650.

Em Baixo Guandu, a unidade do Sesc-ES disponibilizou 18 novas vagas. A divisão por série apresenta 10 vagas para o 1º ano, 1 vaga para o 2º ano, 1 vaga para o 3º ano, 5 vagas para o 4º ano e 1 vaga para o 5º ano. A unidade está localizada rua Wanderlan Alves, 290.

Já em Cachoeiro de Itapemirim, na região Sul do estado, a oferta total é de 20 novas vagas. O quadro contempla 10 vagas para o 1º ano, 1 vaga para o 3º ano, 1 vaga para o 4º ano, além de 8 vagas direcionadas especificamente para o 6º ano. A unidade está localizada na rua Joanna Payer, 01/101.

No Sesc Cariacica, a unidade contabiliza um total de 32 novas vagas. A distribuição por série compreende 21 vagas para o 1º ano, 1 vaga para o 2º ano, 5 vagas para o 4º ano e 5 vagas para o 8º ano. A unidade está localizada na rua Manoel Freire Correia, 355.

Na escola Sesc em Colatina, são ofertadas 44 novas vagas no total. O quantitativo por ano escolar é de 26 vagas para o 1º ano, 12 vagas para o 2º ano, 3 vagas para o 3º ano, 3 vagas para o 4º ano. A unidade está localizada na rua Clothildes Guimarães Tozzi, 100.

O Sesc de Linhares conta com o maior quantitativo da rede, somando 58 novas vagas. A oferta divide-se em 55 vagas para o 1º ano, 1 vaga para o 3º ano e 2 vagas para o 5º ano. A unidade está localizada na rua Augusto Calmon, 1907.

Em São Mateus, o total de vagas disponíveis para novas matrículas é de 43. A distribuição contempla 30 vagas para o 1º ano, 2 vagas para o 2º ano, 1 vaga para o 3º ano, 8 vagas para o 7º ano e 2 vagas para o 8º ano. A unidade está localizada na rua Coronel Constantino Cunha, 1738.

Na Grande Vitória, o Sesc Vila Velha oferta um total de 11 novas vagas. A divisão apresenta 5 vagas para o 1º ano, 2 vagas para o 3º ano, 2 vagas para o 4º ano e 2 vagas para o 8º ano. A unidade está localizada na rua José Eugênio, 30.

Proposta pedagógica da Rede Sesc de Educação

Entre as atividades oferecidas estão aulas de inglês com carga horária estendida, espaço maker, atividades no contraturno e projetos relacionados ao desenvolvimento físico, cultural e social.

“A proposta pedagógica combina ensino, convivência e experiências que contribuem para o desenvolvimento integral, com aulas de inglês com projeto bilíngue, espaço maker, atividades no contraturno e projetos voltados ao bem-estar físico, cultural e social. É uma educação que une conhecimento, acolhimento e oportunidades para que cada aluno possa desenvolver suas potencialidades”, afirma o gerente de Educação do Sesc-ES, Gelson Daldegan.

O processo é destinado preferencialmente a dependentes de trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo do Espírito Santo ou de outros estados, além de dependentes de comerciantes ou conveniados com credencial Sesc válida.

Os candidatos também precisam atender aos critérios de idade e escolaridade estabelecidos para cada etapa de ensino.

Além das vagas regulares, a Rede Sesc de Educação oferece bolsas integrais pelo Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG), destinado a famílias de baixa renda que atendam aos critérios definidos em edital.

As regras para participação, documentação exigida e demais informações sobre o processo de matrícula podem ser consultadas na página de matrículas 2027 do Sesc-ES: https://sesc-es.com.br/matriculas-2027/.

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