Emanuela Pedroso articula investimentos com o presidente em exercício, Geraldo Alckmin

A deputada federal eleita Emanuela Pedroso foi recebida em audiência pelo presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin, nesta terça-feira (10), no Palácio do Planalto, em Brasília. Ela estava acompanhada dos prefeitos Arnaldinho Borgo, de Vila Velha; Edilson Monteiro, de Pinheiros; e Marcos Coutinho, de Ponto Belo.

Manu, como é conhecida, dialogou com Alckmin sobre investimentos federais para o desenvolvimento do Espírito Santo, com atenção especial às demandas dos municípios capixabas em áreas prioritárias, como saneamento básico, saúde e habitação.

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A parlamentar eleita também destacou a importância de viabilizar e ampliar investimentos em rodovias, ferrovias e logística, além de fortalecer projetos e políticas públicas capazes de impulsionar a economia do Estado e melhorar a qualidade de vida da população capixaba.

Durante a reunião, Geraldo Alckmin ressaltou a importância do encontro e reafirmou a disposição do Governo Federal em trabalhar em parceria com o Espírito Santo. “Tivemos uma reunião de trabalho muito proveitosa, tratando das questões de interesse dos municípios e do Estado do Espírito Santo. Contem conosco para trabalharmos juntos. É uma satisfação receber a deputada federal Emanuela”, afirmou o presidente em exercício.

Ao final do encontro, Emanuela agradeceu a recepção e destacou a importância da parceria institucional. “Obrigada, presidente, pelo trabalho e por cuidar tão bem do nosso Espírito Santo. Estamos juntos. Vamos trabalhar muito”, declarou.

Geraldo Alckmin exerce interinamente a Presidência da República durante a viagem internacional do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que participa da Cúpula de Líderes da COP31, na Turquia, e da 49ª Reunião de Cúpula da Associação de Nações de Nações do Sudeste Asiático (ASEAN), nas Filipinas.

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