ES: rematrículas e novas matrículas começam nesta segunda (9); veja detalhes

A partir desta segunda-feira (9), estudantes e famílias já podem acessar o sistema da Chamada Escolar 2027 para solicitar a permanência na atual unidade de ensino ou concorrer a uma vaga em uma das escolas da Rede Pública Estadual de Ensino. O período de inscrições segue até 11 de dezembro, com previsão de oferta de aproximadamente 230 mil vagas em 384 escolas estaduais.

Nesse processo, tanto os estudantes que já integram a Rede Estadual de Ensino e desejam continuar na mesma unidade, por meio da rematrícula, quanto aqueles que pretendem ingressar na rede, retornar aos estudos ou solicitar transferência devem realizar o procedimento pela internet, no portal da Chamada Escolar.

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Além disso, os interessados também podem consultar todas as orientações sobre o processo, incluindo o Manual da Chamada Escolar 2027, os critérios de distribuição e a relação de documentos necessários no menu da Chamada Escolar no site da Sedu.

Sobre a oferta para o próximo ano letivo, a secretária de Estado da Educação, Andréa Guzzo, destacou que a organização antecipada da Chamada Escolar permite planejar a distribuição das vagas e avançar na ampliação das oportunidades educacionais.

“Em 2027, vamos ampliar a oferta de Educação em Tempo Integral, passando de 228 para 237 escolas. Essa expansão representa mais oportunidades para os estudantes capixabas, com uma proposta de ensino que fortalece a aprendizagem, o desenvolvimento integral e a preparação para o futuro. Seguimos trabalhando para oferecer uma educação pública cada vez mais inclusiva e alinhada às necessidades dos nossos estudantes”, afirmou.

Para efetivar a solicitação, é importante que as famílias tenham disponíveis o CPF do estudante, o CPF do responsável legal, quando aplicável, e um comprovante de residência. Durante o cadastro, será possível indicar até três escolas, em ordem de preferência.

Nesse sentido, a Sedu orienta que as famílias preencham as três opções para ampliar as possibilidades de atendimento, considerando a disponibilidade de vagas e os critérios estabelecidos para a distribuição. É importante destacar, ainda, que a data e o horário da inscrição não garantem prioridade na classificação dos candidatos.

Concluído o período de inscrições, o resultado será divulgado em 8 de janeiro de 2027, a partir das 9 horas. Os estudantes contemplados deverão comparecer presencialmente à escola indicada, entre 11 e 19 de janeiro, para confirmar a matrícula e apresentar a documentação exigida. O não comparecimento dentro do prazo implicará a perda da vaga naquela unidade.

Na sequência, a Sedu dará continuidade ao processo com a chamada de suplentes, prevista para ocorrer entre 20 e 29 de janeiro, conforme a classificação dos candidatos e a disponibilidade de vagas. A partir de 1º de fevereiro, por sua vez, aqueles que ainda não tiverem sido contemplados poderão integrar a lista de espera e consultar a disponibilidade de vagas em outras unidades escolares.

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