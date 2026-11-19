O Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN) lançou, na segunda-feira (10), a edição 2026 do levantamento Investimentos Anunciados e Concluídos no Espírito Santo 2025-2030, disponibilizado por meio do Painel BI Investimentos.

A ferramenta reúne informações sobre projetos anunciados e concluídos no Estado, permitindo consultar os dados por setores econômicos, estágio de execução, origem do capital e distribuição territorial.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp!

De acordo com a coordenação de Estudos Econômicos do IJSN, responsável pelos indicadores, a carteira de investimentos anunciados no Espírito Santo soma R$ 145,2 bilhões, distribuídos em 1.203 projetos.

Desse total, R$ 103,3 bilhões correspondem a 751 projetos em execução, enquanto R$ 41,9 bilhões estão associados a 452 projetos classificados como oportunidades. Em comparação com a edição anterior, referente ao período de 2024 a 2029, o volume de investimentos anunciados apresentou crescimento de 5,5%.

Uma das novidades desta edição é a inclusão da análise dos investimentos por grau de complexidade econômica. A classificação permite observar como os recursos estão distribuídos entre projetos de baixa, média-baixa, média-alta e alta complexidade, ampliando as possibilidades de análise sobre o perfil dos investimentos e a estrutura produtiva capixaba.

Na distribuição por grau de complexidade, os projetos de baixa complexidade concentram R$ 57,0 bilhões, equivalentes a 39,3% da carteira. Já os investimentos de média-alta complexidade somam R$ 54,4 bilhões (37,5%). Os projetos de média-baixa complexidade representam R$ 21,1 bilhões (14,5%), enquanto os de alta complexidade totalizam R$ 12,7 bilhões (8,7%).

O levantamento também apresenta o panorama territorial dos investimentos. A microrregião Metropolitana concentra o maior volume de recursos anunciados, com R$ 52,3 bilhões, correspondente a 36,0% da carteira. Em seguida, aparecem as microrregiões Litoral Sul, com R$ 46,8 bilhões (32,2%), e Rio Doce, com R$ 17,9 bilhões (12,4%).

Investimentos concluídos

Além dos projetos anunciados, a publicação apresenta os investimentos concluídos ao longo de 2025. Foram identificados 286 projetos finalizados, que totalizam R$ 13,0 bilhões, valor 38,9% superior ao registrado em 2024.

A indústria concentrou R$ 11,1 bilhões desse montante, enquanto os setores de comércio, serviços e administração pública responderam por R$ 1,9 bilhão.

O levantamento considera projetos com valor individual igual ou superior a R$ 1 milhão. Para a carteira de investimentos anunciados, são incluídos os projetos anunciados entre agosto de 2025 e julho de 2026, além daqueles ainda não concluídos e mantidos da edição anterior, com atualização de valores. O Painel BI Investimentos pode ser acessado na íntegra no site do IJSN, por meio do endereço: https://ijsn.es.gov.br/paineis-interativos/investimentos-no-es.

Leia também: Espírito Santo anuncia R$ 830 milhões para transformar o desenvolvimento rural