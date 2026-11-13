Falso advogado? OAB pede investigação após denúncias em cidade do ES

A 18ª Subseção da OAB/ES, sediada em Venda Nova do Imigrante, encaminhou à Polícia Civil pedido de investigação após receber relatos de que a pessoa estaria prestando serviços jurídicos e recebendo valores a título de honorários. A consulta ao Cadastro Nacional de Advogados realizada pela Subseção não identificou inscrição em seu nome.

A comunicação às autoridades foi acompanhada de declarações e outros elementos destinados a contribuir com a apuração. A atuação reforça o compromisso da Subseção com a defesa do exercício regular da advocacia e com a proteção dos cidadãos que procuram assistência jurídica.

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Para o presidente da 18ª Subseção, Francisco Caliman, o enfrentamento dessas práticas é uma responsabilidade institucional que beneficia toda a sociedade.

“A defesa do exercício lícito da advocacia é, antes de tudo, uma defesa da população. Quem procura um advogado entrega a esse profissional problemas que afetam sua família, seu patrimônio, seu trabalho e sua liberdade. Essa confiança precisa ser respeitada. As pessoas ficam especialmente vulneráveis, pois muitas vezes comprometem recursos essenciais na expectativa de receber uma assistência jurídica que não estão efetivamente recebendo”, afirma.

Caliman também destaca a importância dessa atuação para a valorização dos profissionais regularmente inscritos.

“Um mercado saudável da advocacia exige profissionais habilitados, respeito às regras éticas e responsabilidade pelos serviços prestados. A 18ª Subseção está atenta às denúncias e atua para que elas sejam devidamente apuradas. Valorizar a advocacia e proteger a sociedade são compromissos que caminham juntos”, ressalta.

Os fatos e as eventuais responsabilidades serão apurados pelas autoridades competentes. A Subseção permanece à disposição para colaborar com as investigações.

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