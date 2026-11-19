O feriadão da Consciência Negra, entre sexta-feira (20) e domingo (22), será marcado por sol, calor e pancadas de chuva no Espírito Santo. A previsão indica temperaturas elevadas e sensação de abafamento, mas quem pretende aproveitar os dias de folga nas praias capixabas deve ficar atento ao risco de temporais e descargas elétricas.

De acordo com a Climatempo, uma massa de ar quente e úmido continuará predominando sobre grande parte do Brasil. Essa condição favorece a formação de nuvens carregadas, principalmente durante as tardes e noites, quando aumenta a possibilidade de pancadas de chuva acompanhadas de raios.

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No Espírito Santo, a sexta-feira (20) exige atenção especial no litoral norte, onde há previsão de instabilidade, chuva que pode ser forte e risco de descargas elétricas. Mesmo assim, o sol poderá aparecer em alguns momentos do dia.

Nas demais praias capixabas, a expectativa é de períodos de sol durante o feriado, com possibilidade de pancadas de chuva a partir da tarde. O cenário exige atenção de moradores e turistas que pretendem aproveitar o litoral.

Como fica o tempo no Espírito Santo no sábado e domingo?

No sábado (21) e no domingo (22), o calor continuará predominando no Espírito Santo. Nas praias, a previsão indica períodos de sol durante a manhã e o início da tarde, favorecendo as atividades ao ar livre.

Entretanto, a combinação de temperaturas elevadas e umidade poderá provocar novas pancadas de chuva no decorrer da tarde. Também existe risco de raios, especialmente durante os períodos de maior instabilidade.

Por isso, quem planeja viajar ou aproveitar as praias durante o feriadão deve acompanhar as atualizações meteorológicas, já que as condições do tempo podem mudar ao longo do dia.

Frente fria vai chegar ao Espírito Santo?

Uma frente fria avançará pela costa das regiões Sul e Sudeste durante o fim de semana prolongado. O sistema começará a se formar entre o Sul do Brasil e o Paraguai na sexta-feira (20).

No sábado (21), a frente fria avançará pelo litoral de São Paulo e alcançará o Rio de Janeiro durante a tarde. Já no domingo (22), o sistema se afastará em direção ao oceano, entre o litoral fluminense e o Espírito Santo.

Apesar da aproximação, a frente fria não terá intensidade suficiente para provocar uma queda significativa das temperaturas. Sua principal influência será favorecer a manutenção das condições de instabilidade e das pancadas de chuva.

O Espírito Santo deverá continuar sob influência do ar quente e úmido, com predomínio de calor e sensação de abafamento durante o feriadão.

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