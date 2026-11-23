O primeiro grupo de estudantes selecionados para o Programa de Intercâmbio Estudantil 2026 embarcou, nesta sexta-feira (20), no Aeroporto de Vitória, para uma experiência acadêmica e cultural no exterior.

Ao todo, 292 jovens da Rede Estadual de Ensino participam desta primeira etapa, que marca o início de mais uma edição da iniciativa do Governo do Estado.

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Neste ano, o programa foi ampliado para 500 vagas, fortalecendo o acesso dos estudantes capixabas a oportunidades de formação internacional.

A cerimônia de embarque reuniu estudantes, familiares e educadores em um momento de expectativa e celebração. Além de aprimorar o conhecimento em uma língua estrangeira, os intercambistas terão a oportunidade de conhecer novas culturas, vivenciar diferentes realidades educacionais e desenvolver habilidades como autonomia, responsabilidade e protagonismo.

“O Programa de Intercâmbio Estudantil representa nosso compromisso com uma educação pública que amplia horizontes e oferece oportunidades concretas aos estudantes. Ao vivenciarem outras culturas, conhecerem diferentes realidades educacionais e aprimorarem um novo idioma, esses jovens desenvolvem conhecimentos e habilidades que vão muito além da sala de aula. Estamos ampliando o acesso a experiências que fortalecem a autonomia, o protagonismo e a formação cidadã, preparando nossos estudantes para novos desafios e para construir seus próprios caminhos”, comentou a secretária de Estado da Educação, Andréa Guzzo.

Neste primeiro grupo, os estudantes seguirão para Dublin, na Irlanda; Toronto e Vancouver, no Canadá; Cincinnati e Los Angeles, nos Estados Unidos; e Liverpool e Oxford, na Inglaterra.

Já neste sábado (21), será realizado o segundo embarque, com outros 128 estudantes, que viajarão para Buenos Aires, na Argentina; San Diego, St. Petersburg e Boston, nos Estados Unidos; e Canterbury e Worthing, na Inglaterra. A programação terá continuidade nos dias 11 e 12 de dezembro, quando os últimos grupos seguirão para Cambridge, Bournemouth e Brighton, na Inglaterra, e Dublin, na Irlanda.

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