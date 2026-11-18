O pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2027 começa em abril e poderá ser feito à vista, com desconto de 15%, ou parcelado em até seis cotas mensais. A cota única e a primeira parcela, para quem optar pelo parcelamento, terão vencimento entre os dias 1º e 8 de abril de 2027, conforme o número final da placa do veículo, seja ele carro, motocicleta, caminhão, ônibus ou micro-ônibus.

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Para os proprietários que optarem pelo parcelamento em seis vezes, as cotas vencerão nos meses de abril, maio, junho, julho, agosto e setembro de 2027. O calendário foi estabelecido pelo Decreto nº 6530-R, publicado nesta quarta-feira (18) no Diário Oficial do Estado.

No Espírito Santo, a alíquota do IPVA é a menor da região Sudeste e uma das menores do País: 1% para motos, ônibus e caminhões; e 2% para carros de passeio e utilitários. Em 2027, veículos fabricados até 2011 estarão isentos do pagamento do imposto, conforme a legislação estadual, que concede o benefício aos veículos com mais de 15 anos de fabricação. A isenção é automática, sem necessidade de solicitação pelo proprietário.

Boletos

Os boletos do IPVA 2027 estarão disponíveis na internet a partir de janeiro. A Secretaria da Fazenda (Sefaz) e o Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) não enviam boletos aos contribuintes, seja pelos Correios ou por meios eletrônicos, como e-mail, SMS ou aplicativos de mensagens. Por isso, é importante ficar atento a possíveis tentativas de golpe.

Para emitir o Documento Único de Arrecadação (DUA) com segurança, o contribuinte deve acessar diretamente o site oficial da Sefaz (www.sefaz.es.gov.br) ou do Detran|ES (www.detran.es.gov.br). Para a emissão, será necessário fazer login por meio do Acesso Cidadão, do Gov.br ou de certificado digital.

A orientação é não clicar em links de cobrança recebidos por mensagens ou e-mails, nem pagar boletos enviados por esses meios. Também é recomendável evitar o uso de sites de busca para acessar os serviços, pois páginas falsas podem aparecer entre os resultados. O mais seguro é digitar diretamente o endereço oficial no navegador. No site do Detran|ES, basta acessar a seção “Veículos” e selecionar a opção “Emissão de Boleto IPVA”.

Não é necessário imprimir o documento para efetuar o pagamento, mas a Sefaz recomenda guardar uma cópia digital ou impressa do DUA quitado para eventuais consultas.

O pagamento pode ser realizado por meio de internet banking, utilizando o código de barras ou o Pix. No caso do código de barras, é importante verificar os bancos conveniados, indicados no próprio boleto. O contribuinte também pode efetuar o pagamento nos terminais de autoatendimento bancário ou nas casas lotéricas.

Para pagamentos via Pix, é fundamental conferir os dados do destinatário antes de confirmar a operação: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO CNPJ: 28.162.105/0001-66.

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