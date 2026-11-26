A Lagoa do Siri, em Marataízes, no litoral Sul do Espírito Santo, atingiu a cota máxima de água e passou por uma abertura para o mar. O procedimento contou com a devida autorização, segundo informações divulgadas pelo perfil Fala Marataízes.

O grande volume de água e a intensidade da correnteza chamam a atenção de quem passa pelo local. A ligação entre a lagoa e o mar também transforma a paisagem da região.

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A movimentação das águas impressiona moradores e visitantes, especialmente aqueles que nunca tiveram a oportunidade de acompanhar a abertura da lagoa.

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