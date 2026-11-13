Mais de 1 milhão de identidades emitidas no ES: saiba como solicitar a sua

A Polícia Científica do Espírito Santo (PCIES) ultrapassou a marca de 1 milhão de Carteiras de Identidade Nacional (CINs) emitidas desde o início da implantação do documento no Estado, em janeiro de 2024.

Somente em 2026, até outubro, foram mais de 443 mil carteiras, superando o total registrado em 2025 e estabelecendo um novo recorde anual. A expectativa é encerrar o ano com mais de 500 mil emissões e alcançar um total acumulado superior a 1,2 milhão de documentos.

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O resultado apresentado pela Polícia Científica coloca o Espírito Santo entre os estados que mais avançam na emissão da Carteira de Identidade Nacional em relação ao tamanho da população.

Isso porque, de acordo com dados do Ministério da Justiça, considerando as emissões realizadas nos últimos quatro meses, o Estado ocupa a 7ª posição nacional nesse indicador. Em números absolutos, alcança a 12ª posição, apesar de ser o 15º mais populoso do país.

Para o diretor do Instituto de Identificação (II), o perito oficial criminal Jenildo Barcellos Gusmão, a emissão da CIN para quase 28% da população capixaba representa um avanço na garantia de direitos e na segurança da identificação civil.

“Mais de um em cada quatro capixabas já possui a CIN, que utiliza o CPF como número único de identificação e contribui para prevenir fraudes e duplicidades cadastrais. Hoje, o documento é entregue, na maior parte dos casos, em menos de 15 dias. Nosso foco é qualificar o atendimento e ampliar o acesso da população a esse instrumento de cidadania”, destacou o diretor.

Segundo a perita oficial criminal Paula Neves da Silva, chefe do Departamento de Gestão de Identificação Civil (DEGIC), o crescimento das emissões foi possível com a ampliação simultânea da capacidade de produção dos documentos e da estrutura de atendimento.

“O novo contrato elevou a capacidade de emissão para até 66 mil documentos por mês. Para acompanhar essa ampliação, reforçamos a equipe com novos funcionários, digitalizamos processos e melhoramos o sistema de cadastramento. Com essas medidas, por exemplo, a capacidade mensal de atendimento passou de cerca de 40 mil pessoas, no início de 2026, para até 66 mil atualmente”, detalhou a perita.

Apesar dessa ampliação, o atendimento à demanda acumulada exige tempo. O chefe da Seção de Controle de Postos de Identificação Civil (SECP), o perito oficial criminal Eric Vinicius Santa Clara, ressaltou que a melhoria será percebida gradualmente pela população.

“Quando iniciamos o projeto de modernização da identificação civil e criminal, já havia uma grande demanda reprimida. A implantação do novo modelo aumentou ainda mais a procura pelo documento. Com a capacidade atual, temos condições de atender à demanda de substituição pelo novo modelo dentro do prazo estabelecido pelo governo federal”, explicou Santa Clara.

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