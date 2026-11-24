Diante dos estragos provocados pelas fortes chuvas no Espírito Santo, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Marcelo Santos, convocou uma sessão extraordinária, em formato presencial, para a próxima segunda-feira (30), às 14h. Na ocasião, os deputados vão votar o projeto de lei que cria o Cartão Reconstrução ES para o ciclo 2026/2027.

A proposta prevê auxílio financeiro de R$ 3,5 mil, em parcela única, para famílias de baixa renda que tenham sido diretamente atingidas por desastres decorrentes de eventos climáticos.

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As chuvas já deixaram um cenário de prejuízos em diferentes regiões do Espírito Santo. Cerca de 500 pessoas precisaram sair de casa e sete municípios decretaram situação de emergência. Em Mimoso do Sul, o Rio Muqui do Sul subiu mais de 4,7 metros acima do nível normal, e moradores precisaram ser resgatados. Os efeitos também foram registrados em cidades das regiões Norte e Noroeste do Estado.

Ao incluir o projeto na pauta desta segunda-feira, Marcelo Santos busca acelerar a votação de uma medida que pode ajudar famílias a recuperar parte do que perderam com as chuvas. Para o presidente, a resposta precisa acompanhar a urgência de quem foi atingido.

“Quando uma família perde o que levou anos para construir, ela não pode esperar mais do que o necessário para receber ajuda. A Assembleia faz a sua parte para que esse apoio chegue a quem está precisando”, ressaltou.

Marcelo também destacou a importância da participação dos gestores municipais nesse momento, reforçando que a Assembleia Legislativa está à disposição das cidades capixabas e atua em parceria com os municípios na busca por soluções para as demandas da população.

Encaminhado pelo Governo do Estado à Assembleia Legislativa em outubro, o projeto estabelece que o benefício será destinado a famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico), com renda mensal de até três salários mínimos, cuja moradia habitual ou bens materiais tenham sido diretamente atingidos.

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