Moto furtada é recuperada por guarda municipal de folga em Marataízes
O furto aconteceu por volta das 23h09, deste domingo (1), nas imediações do Quiosque do PC.
Uma motocicleta furtada na noite de domingo (1º), em Marataízes, foi localizada nesta segunda-feira (2), nas proximidades da Praia da Areia Preta.
O veículo foi encontrado por um guarda civil municipal que estava de folga. Familiares do proprietário da motocicleta comunicou ao agente sobre o furto da motocicleta.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
O furto aconteceu por volta das 23h09, nas imediações do Quiosque do PC. Por volta das 11h, ao circular pela região da Praia da Areia Preta, o guarda percebeu uma moto estacionada em uma situação que despertou sua suspeita.
Ao verificar o veículo, confirmou que era o mesmo que havia sido furtado na noite anterior. O agente acionou a Central da Guarda Municipal, que enviou uma equipe ao endereço para realizar os procedimentos necessários.
Em seguida, a ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Polícia.
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