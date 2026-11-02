Moto furtada é recuperada por guarda municipal de folga em Marataízes

Uma motocicleta furtada na noite de domingo (1º), em Marataízes, foi localizada nesta segunda-feira (2), nas proximidades da Praia da Areia Preta.

O veículo foi encontrado por um guarda civil municipal que estava de folga. Familiares do proprietário da motocicleta comunicou ao agente sobre o furto da motocicleta.

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O furto aconteceu por volta das 23h09, nas imediações do Quiosque do PC. Por volta das 11h, ao circular pela região da Praia da Areia Preta, o guarda percebeu uma moto estacionada em uma situação que despertou sua suspeita.

Ao verificar o veículo, confirmou que era o mesmo que havia sido furtado na noite anterior. O agente acionou a Central da Guarda Municipal, que enviou uma equipe ao endereço para realizar os procedimentos necessários.

Em seguida, a ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Polícia.