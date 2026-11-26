O prefeito em exercício de Cachoeiro de Itapemirim, Alexandre Maitan, esteve reunido, nesta quarta-feira (25), com o governador do Espírito Santo, Ricardo Ferraço, para tratar de demandas prioritárias do município e fortalecer a parceria institucional entre a Prefeitura e o Governo do Estado.

Entre os assuntos discutidos durante o encontro, estiveram os desafios enfrentados pelo município em decorrência das fortes chuvas registradas recentemente, que motivaram a decretação de situação de emergência em Cachoeiro.

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Na ocasião, foram abordadas demandas relacionadas à infraestrutura urbana, especialmente a necessidade de construção de muros de contenção em áreas afetadas pelas chuvas, além das intervenções necessárias na Escola Municipal Anacleto Ramos.

A reunião teve como objetivo alinhar demandas e discutir possibilidades de atuação conjunta entre as administrações municipal e estadual, visando à recuperação das áreas atingidas, à segurança da população e à preservação dos equipamentos públicos.

“Estamos mantendo o diálogo com o Governo do Estado e apresentando as demandas prioritárias de Cachoeiro, especialmente neste momento em que o município enfrenta os reflexos das fortes chuvas. A união de esforços entre a Prefeitura e o Estado é fundamental para avançarmos na solução desses problemas e garantirmos mais segurança à nossa população”, destaca Alexandre Maitan.

O encontro integra o trabalho da administração municipal de manter o diálogo permanente com o Governo do Estado, buscando apoio para o atendimento às necessidades de Cachoeiro e a continuidade das ações voltadas ao desenvolvimento do município e à melhoria da qualidade de vida da população.

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