O presidente da Assembleia Legislativa (Ales), deputado Marcelo Santos (União), foi homenageado pelo Sindicato do Comércio Atacadista e Distribuidor do Estado do Espírito Santo na noite de sexta-feira (27), durante o jantar de confraternização da entidade, em Vitória.

O presidente do Sincades, Idalberto Moro, entregou ao parlamentar uma escultura do artista José Carlos Vilar em reconhecimento à sua atuação no diálogo entre o setor atacadista e distribuidor e o poder público.

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A escultura entregue aos homenageados foi produzida em aço e tem como inspiração o símbolo da marca do Sincades. Na obra, as letras “A”, de atacadista, e “D”, de distribuidor, se cruzam e formam um espaço comum.

O desenho representa a união do setor e seu papel como elo entre a indústria e o varejo. Também faz referência à cooperação entre as instituições para o desenvolvimento econômico do Espírito Santo.

Segundo o Sincades, a escolha de Marcelo Santos, eleito deputado federal para a próxima legislatura, levou em conta sua interlocução com o segmento e sua atuação à frente da Assembleia em pautas ligadas à competitividade das empresas capixabas, à atração de investimentos e à geração de empregos.

Moro citou dados que demonstram a força do segmento econômico na formação do PIB capixaba e falou necessidade do trabalho político para dar continuidade ao processo de desenvolvimento do estado.

“O atacado distribuidor é um dos pilares da economia do Espírito Santo. Somos 4.366 empresas em 33 segmentos, de alimentos a medicamentos, de material de construção a produtos de limpeza.

Geramos 156 mil empregos diretos e indiretos. Faturamos no ano passado cerca de 225 bilhões de reais e somamos 4.2 bilhões de metros quadrados de armazenamento”, pontuou.

“O setor atacadista distribuidor quer manter uma parceria forte baseada no diálogo permanente e no respeito com o mesmo objetivo que sempre nos uniu: o desenvolvimento do Espírito Santo. Estaremos sempre à disposição para contribuir com dados, com experiência e com trabalho. E agora [Marcelo Santos] será uma voz capixaba importante na Câmara Federal, a partir de 2027”, finalizou o presidente do sindicato.

Marcelo lembrou que, como deputado, já prestou homenagem a muitas pessoas e estar no lugar de quem recebe uma honraria o deixou muito emocionado. Também reforçou que cultivar o respeito é fundamental para obter êxito político.

“Para mim, é muito orgulho receber uma homenagem de um setor tão importante. Vou exercer o meu oitavo mandato, agora na Câmara dos Deputados e a minha ida pra Brasília é para mostrar que, mesmo todo mundo tendo uma ideologia, e nós podemos ter a nossa ideologia, mas acima dela tem uma palavra que eu vou levar pro Congresso Nacional, é o que eu tenho na minha vida pessoal e familiar, que é a palavra chamada respeito”, enfatizou.

”Se não tiver respeito, não adianta você ter mandato. Se não tiver respeito, não adianta você ter mais de um milhão de votos. Se não tiver respeito, você não vai dialogar e não vai estar aqui no Sincades discutindo com eles a importância e o papel deles na vida do cidadão capixaba e de tudo o que eles produzem”, complementou o deputado.

O jantar reuniu empresários, autoridades e lideranças políticas capixabas, entre eles, a deputada estadual Janete de Sá (PSB); o senador eleito Evair de Melo (Republicanos), que também foi homenageado, e o deputado federal Da vitória (PP), coordenador da bancada capixaba na Câmara, reeleito.

Além de reconhecer personalidades que contribuíram para o desenvolvimento do estado e do setor atacadista e distribuidor, o encontro abriu as celebrações pelos 30 anos do Sincades, que serão comemorados oficialmente em 2027.

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