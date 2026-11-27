Primeira ZCAS da temporada pode provocar chuva de até 100 mm no ES
Segundo a Climatempo, o fenômeno deve se organizar entre 29 de novembro e 5 de dezembro.
O Espírito Santo pode começar dezembro com vários dias consecutivos de chuva devido à formação da primeira Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) do período chuvoso 2026/2027. Segundo a Climatempo, o fenômeno deve se organizar entre 29 de novembro e 5 de dezembro.
As estimativas iniciais indicam acumulados de chuva entre 50 e 100 milímetros nas regiões Central e Sul do Espírito Santo, incluindo Vitória. Os volumes correspondem ao total previsto para o período e podem sofrer alterações nos próximos dias.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
A ZCAS é um dos principais sistemas meteorológicos responsáveis pelas chuvas durante o fim da primavera e o verão no Brasil. O fenômeno favorece a formação de nuvens carregadas e a ocorrência de precipitações frequentes durante vários dias consecutivos.
A persistência das chuvas pode provocar transtornos em áreas urbanas e rurais, especialmente em locais vulneráveis a alagamentos e deslizamentos de terra.
Estados vizinhos podem registrar até 300 mm de chuva
A previsão da Climatempo indica volumes ainda mais expressivos em estados vizinhos ao Espírito Santo. No Sul de Minas Gerais, na Zona da Mata Mineira e na região Serrana do Rio de Janeiro, os acumulados podem variar entre 200 e 300 milímetros.
Já outras áreas de Minas Gerais, do Rio de Janeiro e de São Paulo podem registrar volumes entre 100 e 200 milímetros durante a atuação do sistema meteorológico.
O que é a ZCAS?
A Zona de Convergência do Atlântico Sul é caracterizada por uma extensa faixa de nebulosidade e instabilidade que atravessa o Brasil, desde a região Norte até o Sudeste, e se estende sobre o Oceano Atlântico.
O fenômeno mantém diferentes regiões do país sob condições favoráveis à chuva persistente. Sua posição, intensidade e duração podem variar a cada episódio.
A Climatempo ressalta que os volumes previstos ainda podem mudar. Por isso, a orientação é acompanhar as atualizações meteorológicas e os comunicados oficiais da Defesa Civil.
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