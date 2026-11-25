A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado Federal aprovou, nesta quarta-feira (25), o projeto de lei nº 1229/2024, de autoria do senador Fabiano Contarato (PT-ES), que torna obrigatória a realização de testes de alcoolemia ou toxicológicos para identificar o consumo de álcool ou outras substâncias psicoativas por motoristas. A proposta altera o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e segue para análise da Câmara dos Deputados.

Durante a discussão da matéria, Contarato chamou a atenção para o número de mortes no trânsito brasileiro e a necessidade de medidas que contribuam para preservar vidas: “O Brasil ostenta hoje, infelizmente, uma das primeiras colocações em nível mundial entre os países que mais matam no trânsito. São 40 mil pessoas por ano vítimas de acidentes de trânsito. Só no meu estado, o Espírito Santo, mil pessoas morrem anualmente”, afirmou.

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O senador também destacou a importância de oferecer uma resposta às famílias que perderam seus entes queridos em decorrência da violência no trânsito: “Acho que passou da hora da gente dar uma resposta a essas 40 mil famílias de vítimas fatais. Agradeço ao Senado por aprovar esse projeto em defesa da vida humana”, declarou.

Em um momento de homenagem às vítimas, o parlamentar realizou uma chamada simbólica, citando nomes de pessoas que perderam a vida no trânsito. Ao destacar a ausência de cada uma delas, afirmou: “Ninguém está aqui para responder por eles!”. Na sequência, recitou uma adaptação do poema Funeral Blues, de W. H. Auden, para expressar a dor do luto e a dimensão das perdas provocadas pela violência no trânsito.

Mudanças na legislação

Além de estabelecer a obrigatoriedade dos testes de alcoolemia e toxicológicos, o projeto altera o artigo 301 do CTB para permitir a prisão em flagrante do motorista que cometer homicídio culposo na direção de veículo automotor sob influência de álcool ou outras substâncias psicoativas, mesmo que preste socorro imediato e integral à vítima.

A proposta também modifica o artigo 302 para tornar esse tipo de homicídio crime inafiançável e insuscetível de graça, indulto e anistia. Outra mudança determina que a comprovação da influência de álcool ou drogas nos casos de embriaguez ao volante seja feita por testes, exames ou outros meios de prova previstos na legislação.

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