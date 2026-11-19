O turismo no Espírito Santo apresentou resultados diferentes entre os principais destinos capixabas no terceiro trimestre de 2026. Enquanto Guarapari manteve a liderança no recebimento de passageiros em viagens de fretamento, municípios como Vila Velha, Serra e Marataízes registraram crescimento expressivo.

Entre julho e setembro, o Estado recebeu 89.256 passageiros em ônibus e micro-ônibus de fretamento eventual e turístico. O número representa uma queda de 1% em comparação com o mesmo período de 2025, quando 90.134 pessoas chegaram aos municípios capixabas nessa modalidade.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp!

Os dados fazem parte de um levantamento do Observatório do Turismo, da Secretaria de Estado do Turismo (Setur), desenvolvido no âmbito do Projeto Conecta Turismo ES, com informações da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

Guarapari lidera ranking de destinos turísticos no ES

Guarapari confirmou sua posição como principal destino das viagens de fretamento para o Espírito Santo. Entre julho e setembro, o município recebeu 31.969 passageiros, crescimento de 6,8% em relação ao mesmo trimestre do ano passado.

Vitória apareceu na segunda posição, com 24.589 passageiros. Apesar do volume expressivo, a capital registrou uma redução de 15,9% na comparação anual.

Entre os destinos que mais cresceram, Vila Velha apresentou o maior avanço percentual entre os principais municípios analisados. A cidade passou de 3.141 passageiros em 2025 para 5.129 em 2026, um aumento de 63,3%.

A Serra também registrou resultado positivo. O município recebeu 7.033 passageiros, crescimento de 30,2%.

No Sul do Espírito Santo, Marataízes se destacou com alta de 21%. O destino recebeu 4.829 passageiros durante o terceiro trimestre, reforçando sua participação no fluxo de viagens de fretamento para o litoral capixaba.

Setembro impulsiona chegada de turistas ao ES

Depois de dois meses consecutivos de retração, setembro apresentou o melhor desempenho do trimestre. O Espírito Santo recebeu 38.287 passageiros, crescimento de 5,2% em relação ao mesmo mês de 2025.

Além disso, o resultado representa o maior volume de passageiros registrado para setembro na série histórica apresentada pelo levantamento.

Em julho, o número de viajantes caiu 2,7%. Agosto também apresentou desempenho negativo, com redução de 7,9%. A recuperação em setembro ajudou a aproximar o resultado trimestral da estabilidade.

O calendário pode ter contribuído para esse movimento. Em 2026, o feriado de 7 de setembro caiu em uma segunda-feira, o que pode ter favorecido a organização de viagens.

Na primeira semana daquele mês, o Estado recebeu 306 veículos de fretamento, contra 213 no mesmo período de 2025. O crescimento chegou a 43,7%.

Minas Gerais lidera origem dos visitantes

Minas Gerais continua como o principal estado de origem dos passageiros que chegam ao Espírito Santo por meio de viagens de fretamento.

No terceiro trimestre, 55.778 passageiros partiram de Minas Gerais com destino aos municípios capixabas. O volume representa crescimento de 4,1% em relação ao ano anterior.

O Rio de Janeiro apareceu na segunda posição, com 21.445 passageiros, seguido por São Paulo, com 8.120.

Entretanto, os dois estados registraram retração. O fluxo de passageiros do Rio de Janeiro caiu 9,3%, enquanto São Paulo apresentou redução de 15,7%.

Juntos, Minas Gerais e Rio de Janeiro concentraram 86,5% dos veículos de fretamento que tiveram o Espírito Santo como destino final.

Viagens transportam mais passageiros por veículo

O levantamento também identificou uma mudança na média de ocupação dos veículos que chegaram ao Estado.

Embora o número de passageiros tenha recuado 1% no trimestre, a quantidade de ônibus e micro-ônibus diminuiu 4,1%, passando de 2.257 para 2.165 veículos.

Por outro lado, a média de passageiros por veículo aumentou de 39,9 para 41,2, crescimento de 3,2%.

Os números mostram que, apesar da redução na circulação de veículos, cada viagem transportou, em média, mais passageiros.

ES supera 302 mil passageiros em 9 meses

Entre janeiro e setembro de 2026, o Espírito Santo contabilizou 302.320 passageiros em viagens de fretamento com destino final aos municípios capixabas.

O resultado representa uma redução de 3,8% em comparação com os nove primeiros meses de 2025.

Apesar da retração no acumulado do ano, o desempenho de destinos como Guarapari, Vila Velha, Serra e Marataízes revela diferenças importantes na movimentação turística entre os municípios.

Os dados também mostram que o turismo de fretamento mantém participação relevante no deslocamento de visitantes para o Espírito Santo, especialmente aqueles provenientes de Minas Gerais e do Rio de Janeiro.

Com informações da Secretaria de Estado de Turismo (Setur).

Leia também: Conheça a cidade capixaba onde casarões centenários contam histórias do café