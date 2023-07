Casaca lança música e videoclipe com participação do RAPadura Xique-Chico

O trecho “Esse é o Espírito Santo, meu irmão, ‘tá’ de bobeira”, no refrão, marca a identidade capixaba que a banda Casaca representa há mais de 20 anos. A música O Menino Que Sobe a Ladeira foi lançada na última quinta-feira (27) junto ao clipe, que tem a participação do cearense RAPadura Xique-Chico.

“Essa música tem vários elementos que representam o estado. Falamos das raízes do congo e da força que tem a música ao som do tambor, da casaca, da guitarra e outros instrumentos. Ficamos felizes de contar com o RAPadura”, disse o vocalista Renato Casanova.

Na canção, a Barra do Jucu segue como símbolo da origem da banda.

“É nosso lugar, nossa casa, e temos orgulho de levar esse nome para todos os cantos do País. Já fizemos turnês na Europa e nosso som tocou até em Marte. Esse lançamento é mais um capítulo dessa história”, destaca Flavinho, que toca tambor de condução na banda.

O Menino Que Sobe a Ladeira está disponível nas principais plataformas digitais e o videoclipe está no canal da banda Casaca no YouTube.