Alerta: criminosos usam nome de senador capixaba para aplicar golpes

O senador capixaba Fabiano Contarato (PT) usou a sua rede social, nesta terça-feira (8), para alertar aos seus seguidores sobre a ação de criminosos que estão usando o seu nome para aplicar golpes por aplicativos de mensagem.

De acordo com a mensagem divulgada no perfil oficial do parlamentar no Instagram, ele já comunicou o fato as autoridades responsáveis.

“Alerta de golpe. Criminosos estão usando o nome do senador Fabiano Contarato para aplicar golpes no Whatsapp e no Telegram. A polícia já foi acionada. Fique atento!”, diz a mensagem.