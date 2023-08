Confira os desdobramentos do roubo a joalheria em Cachoeiro

O roubo a uma joalheria em Cachoeiro de Itapemirim está entre os assuntos mais comentados desta semana. O fato, que ocorreu no dia 18 de julho, teve um novo desdobramento na última quinta-feira (2). Dois homens e uma mulher que estavam sendo investigados, sob suspeita de terem participado da ação criminosa, foram presos por policiais da Delegacia Especializada em Investigações Criminais (Deic).

Confira abaixo a cronologia dos fatos:

