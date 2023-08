Conselho de Justiça realiza a 4ª ed. de fórum nacional de alternativas penais

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) realiza a 4ª Edição do Fórum Nacional de Alternativas Penais, nos dias 13, 14 e 15 de setembro, presencialmente, na cidade de Brasília.

O Fonape é um espaço que já se consagrou como privilegiado para discussões sobre o tema das alternativas penais, reunindo especialistas e profissionais que atuam na área, os quais têm trazido, ao longo dos anos, importantes contribuições para a identificação de desafios e caminhos para o aprimoramento da política de alternativas penais no Brasil.

Neste ano, o evento conta com a parceria da Secretaria Nacional de Políticas Sobre Drogas do Ministério da Justiça e terá como tema alternativas penais e políticas sobre drogas: caminhos para o enfrentamento ao encarceramento em massa no Brasil, considerando a necessidade de abordar novos paradigmas e respostas neste campo. Segundo dados da Secretaria Nacional de Políticas Penais relativos ao segundo semestre de 2022, há, no Brasil, mais de 130 mil homens e mais de 13 mil mulheres encarcerados pelos tipos penais da lei de drogas, representando, respectivamente, 24% e 44% das populações carcerárias masculina e feminina do país.

A concepção deste 4º Fonape contou com a participação do Grupo de Trabalho de Alternativas Penais do CNJ, com membros da magistratura, Ministério Público, Defensoria Pública, gestores de serviços penais e sociedade civil, conforme dispõe a Resolução CNJ nº 288 de 2019.

Segundo informações do CNJ, além das conferências de praxe, o Fonape contará com um espaço para apresentação de trabalhos acadêmicos e de práticas exitosas no tema das alternativas penais, objetivando, assim, ao final, construir uma publicação com contribuições de profissionais e especialistas de todo o país.

As regras para a submissão de trabalhos e narrativas de práticas exitosas, bem como outras informações acerca do evento podem ser acessadas na página do 4º Fonape clicando AQUI

As inscrições estarão abertas durante o mês de agosto, até o limite de vagas disponíveis, então clique AQUI