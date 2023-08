Morre bebê de três meses envolvido em grave acidente em Kennedy

Morreu, nesta sexta-feira (11), o bebê de três meses que sofreu traumatismo craniano após grave acidente, envolvendo dois carros, no último sábado (6), na rodovia ES-60, na Praia das Neves, em Presidente Kennedy.

Ele estava internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Materno Infantil São Francisco de Assis (Hifa), em Cachoeiro, mas, de acordo com familiares, ele não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

O enterro do corpo da criança está previsto para ser realizado, neste sábado (12), em São Francisco de Itabapoana, no Rio de Janeiro.

Com a confirmação do óbito do bebê, subiu para quatro o número de mortos no acidente, que também deixou a sua mãe, o pai e o irmão feridos.

