Sobreviventes de acidente que matou 3 em Kennedy seguem internados

Além de três mortos, a colisão entre dois carros na ES-60, na Praia das Neves, em Presidente Kennedy, neste sábado (5), também deixou quatro pessoas da mesma família feridas.

Um homem e uma mulher tiveram fraturas nas pernas e foram socorridos para um hospital em Cachoeiro de Itapemirim, onde permanecem internados, mas sem risco de morte.

No carro do casal, haviam duas crianças, entre elas, um bebê de três meses, diagnosticado com traumatismo craniano. Ele segue em estado grave. O outro garoto, de quatros anos, teve uma luxação no braço, mas já recebeu alta médica.

As vítimas adultas são marido e mulher e pais das crianças envolvidas no acidente. Todos

são de São Francisco de Itabapoana, no Rio de Janeiro.

Entenda o caso

De acordo com a Polícia Militar, no final da manhã deste sábado (5), policiais militares foram acionados para atender uma ocorrência de trânsito na Praia das Neves, em Presidente Kennedy, envolvendo dois carros.

Segundo informações obtidas no local, um carro, modelo Corolla, seguia sentido Espírito Santo – Rio de Janeiro, e, a princípio, teria perdido o controle na curva e colidido com outro veículo, um Mitsubishi, que transitava na direção contrária.

Conforme explica a PM, quando os militares chegaram para atender a ocorrência, guardas municipais de Presidente Kennedy já faziam preservação do local do acidente e informaram que haviam sete vítimas parciais e que quatro já tinham sido socorridas ao hospital, sendo todas ocupantes da Mitsubishi.

As três pessoas que estavam no Corolla morreram no local. Segundo a PM, não foi possível identificar os condutores dos veículos, tendo em vista que os ocupantes do Corolla foram arremessados para fora do veículo e as pessoas que estavam no outro automóvel já haviam sido socorridas quando a equipe da PM chegou local.

A Polícia Civil investiga o caso. Em nota, “informa que os corpos das vítimas foram encaminhados para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para serem necropsiados e, posteriormente, liberados para os familiares”.