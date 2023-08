Programa Pet Vida é oficialmente lançado neste domingo (6) no ES

Neste domingo, 06, acontece, no Espaço Cultural Casa do Governador, em Vila Velha, o lançamento do Programa Pet Vida, criado a partir da Lei 11.792/23, de autoria da deputada Janete Sá.

O Programa de Bem Estar Animal, já sancionado pelo governador Renato Casagrande, é uma iniciativa das mais inovadoras do país e a primeira a utilizar a modalidade fundo a fundo, onde o Estado repassa recursos diretamente para as contas dos municípios.

Os recursos devem ser usados pelos municípios para programas de castração, atendimentos de urgência, educação de posse responsável, a microchipagem dos animais, entre outras ações. Deve atender prioritariamente os tutores em vulnerabilidade social.

Além do lançamento do Pet Vida, haverá uma feira de adoção de animais e vacinação antirrábica para animais de até três meses.

Para participar, é necessário retirar o ingresso no Sympla: https://bit.ly/petvida-es