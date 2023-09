Balanço da PRF mostra aumento de acidentes nas rodovias federais no ES

Os números do balanço de 2023 do feriado de 07 de setembro das rodovias federais do Espírito Santo, demonstram aumento de gravidade de acidentes. Esse ano, com o Feriado da Independência que começou na última quinta (07), e foi até o último domingo (10), 5 pessoas morreram e outras 23 ficaram feridas em acidentes.

No ano passado, comparando o mesmo período de 4 dias, em 21 acidentes foram registrados 25 feridos e um óbito. Confira os dados liberados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Apesar do planejamento e da presença da PRF em locais críticos, com objetivo de garantir trânsito seguro, o número elevado de flagrantes de irregularidades no trânsito demonstra que a impaciência, com ultrapassagens proibidas e excesso de velocidade, continuou sendo um dos grande motivos de acidentes diariamente em todas as rodovias.

Em 2023, entre os dias 07 e 10 de setembro, foram registrados 1.542 registros de infração, um aumento de 62% comparado com o ano anterior. O excesso de velocidade em 2023 teve 959 condutores flagrados pelo radar portátil da PRF. Já a infração de ultrapassagem proibida teve 162 flagrantes no feriado deste ano.

Esforço de fiscalização

No trabalho desenvolvido, a PRF no ES fiscalizou 1904 veículos no feriado de 2023, verificando a condição de documentos de 2.087 pessoas. A fiscalização flagrou condutor não habilitado, dirigindo veículo com pneus carecas e ocupantes sem cinto de segurança. A conduta inexplicável serve para demonstrar a falta de compromisso ou a banalização com a segurança no trânsito por parte de alguns indivíduos.

Autuações

Nas ações de trânsito, em 2023 foram registradas mais de 1500 autuações. Foram realizados 774 testes de bafômetro, com 13 condutores flagrados dirigindo sob efeito de álcool, além de um condutor flagrado sob a influência de substância psicoativa.

Atuação além do trânsito e da criminalidade

Polícia Rodoviária Federal, porém, vai muito além da fiscalização de trânsito e repressão ao crime. Acreditamos que a educação é pilar fundamental na construção de um trânsito mais seguro e na prevenção às atitudes criminosas.