Contarato é eleito o melhor senador do Brasil

Fabiano Contarato foi eleito o melhor senador do Brasil na 16ª edição do concorrido Prêmio Congresso em Foco. Na maior premiação da política brasileira, o senador capixaba conquistou o primeiro lugar no voto popular pela internet e teve o nome anunciado na cerimônia de premiação que ocorreu na noite desta quinta-feira (21), em Brasília. Contarato recebeu 60.393 votos de todo o Brasil. Contarato também foi escolhido o melhor senador da Região Sudeste, na avaliação do público, e ficou entre os três senadores mais bem avaliados pelos jornalistas que fazem a cobertura política.

“Agradeço a todos que votaram, de todo o Brasil e, em especial, do meu Espírito Santo. Os votos permitiram o reconhecimento emocionante e inspirador que é ser vencedor no Prêmio Congresso em Foco. O mandato é participativo, feito com vocês, por vocês e para vocês! Esse reconhecimento é muito importante para nos estimular a ir além. E quero dividir esse reconhecimento com todos que contribuem para a construção de um trabalho que é dedicado a lutar contra a corrupção, pelo fim da impunidade, pela preservação de vidas no trânsito, por inclusão social, pela garantia dos direitos humanos e contra toda forma de discriminação”, comemorou Contarato.

Ao receber o prêmio principal da noite, Contarato reconheceu a importância da iniciativa do Congresso em Foco e reforçou a necessidade de a política ser um instrumento de transformação, a partir do respeito e da garantia de direitos. O senador também fez um agradecimento especial à família. “Parabenizo a equipe do Congresso em Foco pela iniciativa, que avalia e impulsiona a missão parlamentar. Agradeço à minha equipe, por toda dedicação e contribuição para fortalecer o mandato. Agradeço especialmente à minha família, Rodrigo, meu esposo, Gabriel e Mariana, meus filhos, vocês são a razão da minha vida e o apoio de vocês é o que me faz continuar lutando por um país mais justo, fraterno, plural e igualitário para todos e todas”, destacou.

O parlamentar também destacou a alegria de ter sido reconhecido pelos jornalistas brasileiros como um dos três mais bem avaliados. “A imprensa tem um papel fundamental na construção do nosso presente e do nosso futuro. Devemos defender a imprensa livre, respeitada e fortalecida. É ela que vai estar em todos os momentos da história do país. É uma honra imensa saber que estou entre os parlamentares mais bem avaliados entre esses profissionais essenciais e que foram injusta e sistematicamente atacados nos últimos anos”, reforçou Contarato.

O Prêmio Congresso em Foco reconhece os parlamentares que melhor representam a população, conforme votações do público na internet, de jornalistas que cobrem o Congresso e de um júri especializado. A premiação tem como principais objetivos fortalecer a democracia, estimular a cidadania, avaliar o desempenho de deputados e senadores e valorizar aqueles que melhor representam a população, segundo os públicos votantes.

Reconhecimentos do senador Fabiano Contarato no Prêmio Congresso em Foco

➡️ 2023 – eleito o melhor senador do Brasil, no voto popular, o melhor senador do Sudeste, pelo voto popular, e ficou entre os senadores mais bem avaliados entre os jornalistas que fazem a cobertura política.

➡️ 2022 – eleito um dos três melhores senadores do Brasil, segundo o voto popular pela internet e escolhido um dos cinco melhores senadores do Brasil na avaliação de jornalistas que fazem a cobertura de imprensa do Congresso Nacional.

➡️ 2021 – eleito um dos três melhores senadores do Brasil, segundo o voto do público na internet e eleito o terceiro melhor parlamentar na categoria Clima e Sustentabilidade pelo júri especializado da premiação.

➡️ 2020 – terceiro lugar no voto do público, pela internet, e escolhido o terceiro melhor parlamentar na categoria Clima e Sustentabilidade pelo júri especializado da premiação.