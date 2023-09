Debate sobre internação de dependentes químicos começa na segunda (18)

A internação compulsória de dependentes químicos está entre os debates na agenda dos colegiados da Assembleia Legislativa na próxima semana, do dia 18 até 22 de setembro, esse e outros temas serão colocados à mesa.

Na segunda-feira (18), a Comissão de Política sobre Drogas recebe a promotora de Justiça Inês Thomé Poldi Taddei, para falar sobre internação compulsória. Taddei é dirigente do Centro de Apoio Operacional de Implementação das Políticas de Saúde (Caops), do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES). A reunião será às 10 horas, no Plenário Judith Leão.

Vários outros temas, serão debatidos durante a semana, como projeto que pode ajudar pessoas com baixa visão e audição, a importância da Polícia Científica, entre outros.

Confira a programação completa:

SEGUNDA 18/09

10 horas – Reunião ordinária da Comissão de Política sobre Drogas – Plenário Judith Leão

13h30 – Reunião ordinária da Comissão de Assistência Social – Plenário Rui Barbosa

13h30 – Reunião ordinária híbrida da Comissão de Finanças – Plenário Dirceu Cardoso

19 horas – Sessão solene em alusão à 12ª Semana de Debate contra Extermínio de Jovens – Plenário Dirceu Cardoso

TERÇA 19/09

9 horas – Reunião ordinária da Comissão de Saúde – Plenário Rui Barbosa

9 horas – Reunião ordinária da Comissão de Cultura – Plenário Judith Leão

10 horas – Reunião ordinária Híbrida da Comissão de Segurança – Plenário Dirceu Cardoso

10h30 – Reunião ordinária da Comissão de Proteção e Bem-Estar dos Animais – Plenário Rui Barbosa

11 horas – Reunião ordinária da Comissão de Direitos Humanos – Plenário Judith Leão

13h30 – Reunião ordinária Híbrida da Comissão de Justiça – Plenário Dirceu Cardoso

19 horas – Reunião extraordinária da Comissão de Finanças – Auditório Augusto Ruschi

19 horas – Sessão solene em homenagem ao Dia do Contador – Plenário Dirceu Cardoso

QUARTA 20/09

13 horas – Reunião da CPI da Criança e do Adolescente – Plenário Dirceu Cardoso

14 horas – “Conexões Sustentáveis Agenda 2030 em Debate” – Evento da Escola do Legislativo para debater as 17 ODS da Agenda 2030 – Auditório Augusto Ruschi

15 horas – Sessão solene em homenagem aos concertinistas – Plenário Dirceu Cardoso

QUINTA 21/09

16 horas – Audiência pública da Comissão de Meio Ambiente sobre os impactos ambientais, sociais e econômicos da capitalização da Cesan – Plenário Dirceu Cardoso

19 horas – Sessão solene em homenagem aos auditores fiscais da Fazenda do Estado – Plenário Dirceu Cardoso

SEXTA 22/09

19 horas – Sessão especial “Soberania dos Países Africanos: o Caso da Guiné-Bissau” – Plenário Dirceu Cardoso