Guarda Municipal de Marataízes recebe treinamento de Ronda Ostensiva

A Prefeitura de Marataízes juntamente da Secretaria Municipal de Defesa Social e Segurança Patrimonial, conduziu na última semana, a cerimônia de formatura de 17 Guardas Municipais que concluíram com êxito o programa de treinamento de Ronda Ostensiva Municipal (ROMU).

Foram 15 dias em treinamento e tiveram especialização em diversas áreas como, controle de Distúrbio cível, patrulhamento tático, combate em ambiente confinado (CQB), sobrevivência em mata, qualificação para porte de arma longa, rastreamento em mata, APH Tático, etc.

O curso foi coordenado pela ROMU da Guarda Civil Municipal da Serra, cuja missão é conduzir operações de patrulhamento ostensivo, desempenhando um papel de policiamento preventivo e oferecendo uma resposta ágil a incidentes como roubos, tráfico de drogas, entre outros. A cerimônia contou com a presença do Prefeito Robertino Batista, do Secretário Municipal de Defesa Social e Segurança Patrimonial, Weliton da Silva e demais autoridades regionais.

No total, 17 Guardas Municipais concluíram com êxito o programa de treinamento, sendo 11 do nosso município.