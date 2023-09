Mudança ou continuidade? Confira o que os eleitores querem para Itapemirim

Cerca de 78, 52% dos eleitores de Itapemirim afirmam que o município não está no caminho certo e dão indícios de querem mudança no comando da prefeitura. Os dados são de uma pesquisa realizada pelo Instituto Solução, em parceria com site AQUINOTICIAS.COM, que ouviu 405 eleitores, nos dias 13 e 14 de setembro, na sede e nos distritos da cidade.

O estudo apontou ainda que apenas 17, 28% dos entrevistados consideraram que Itapemirim está no caminho certo. Outros 4,20% não respondeu. A margem de erro é de 4,9% para mais ou para menos.

Avaliação da gestão

O Instituto Solução também questionou aos eleitores como eles avaliam a gestão e a conduta do prefeito Dr. Antônio Rocha (Progressistas) como político.

A pesquisa ainda levantou, junto aos entrevistados, se o chefe do Poder Executivo municipal cumpriu as promessas de campanha ou deixou a desejar.