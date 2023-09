Veículo clonado é apreendido pela PRF na BR 101

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), recuperou um veículo clonado na tarde desta quarta-feira (27), que estava parado no acostamento, supostamente com problemas mecânicos no km 17 da BR 101, município de Pedro Canário, Norte do Espírito Santo.

De acordo com informações da PRF, durante ronda de repressão à criminalidade, a equipe avistou um Fiat Palio de cor branca parado no acostamento da rodovia. A abordagem ocorreu em razão do veículo supostamente se encontrar com problemas mecânicos.

Leia também:

PRF prende suspeito e recupera moto clonada durante blitz na BR-101

Homem com mandado de prisão em aberto é preso na BR 101

Durante a verificação de seus sinais identificadores e após consulta aos sistemas informatizados, ficou constatado que o automóvel na verdade se tratava de um outro de mesma marca e modelo, furtado em Linhares em 2020.

Diante dos fatos narrados e pela suposta prática do crime de adulteração de sinais identificadores de veículo automotor, o condutor e veículo foram conduzidos à Polícia Judiciária de Pedro Canário para as providências do flagrante.

De janeiro a agosto de 2023, já foram apreendidos 166 veículos adulterados que circulavam nas rodovias federais que cortam o estado do Espírito Santo.