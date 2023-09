Vídeos mostram momentos de pânico durante ataque em Guaçuí

O desfile cívico em comemoração aos 201 anos da Independência do Brasil foi suspenso, após um ataque a tiros, nesta quinta-feira (7), no município de Guaçuí, na região do Caparaó.

Um adolescente ficou ferido, mas não corre risco de morrer. Dezenas de estudantes e populares que acompanhavam as homenagens a data entraram em pânico no momento dos disparos.

Pelas imagens de câmeras de estabelecimentos comerciais é possível ver o momento em que uma mulher tenta proteger uma pessoa portadora de deficiência física.

Segundo a Polícia Militar, uma rixa motivou o ataque. Dois suspeitos foram detidos, entre eles, um adolescente de 16 anos.

