Briga entre mulheres causa confusão generalizada e deixa feridos em Muqui

Na manhã desta segunda-feira (30), policiais militares foram acionados para verificar a informação de que havia homens portando arma branca e que estavam brigando no bairro São Pedro, em Muqui, no Sul do Espírito Santo.

Leia também: VÍDEO | Caminhão com piscinas fica agarrado na avenida Beira Rio

Segundo informações da Polícia Militar (PM), quando a equipe da PM chegou ao local, as vítimas estavam sendo socorridas, um homem e uma mulher que já estavam na ambulância do Samu. A mulher relatou que teve um desentendimento com outra mulher, que resultou em briga em via pública e que evoluiu para lesão corporal.

Leia também: Homem morre após passar mal trocando pneu de carro em Marataízes

Já o homem que estava sendo socorrido disse que foi agredido por um homem. Este outro homem foi localizado no Hospital de Muqui e informou que chegou do trabalho e se deparou com a briga da esposa dele com outra mulher. Contou ainda que foi agredido pelo outro homem.

Os envolvidos foram socorridos e o caso será investigado.