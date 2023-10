VÍDEO | Caminhão com piscinas fica agarrado na avenida Beira Rio

Um caminhão com piscinas de fibra ficou agarrado por baixo da Ponte de Ferro na tarde desta segunda-feira (30), na avenida Beiro Rio, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo.

Leia também: Homem morre após passar mal trocando pneu de carro em Marataízes

No vídeo que circula pelas redes sociais, mostra que o motorista tentou passar pela avenida com as piscinas, porém, por ser um produto alto, acabou ficando preso por baixo da ponte.

Leia também: Jovem atropelado em Cachoeiro será submetido a cirurgia nesta segunda (30)

O trânsito precisou ficar parcialmente interditado. Equipes da empresa estão no local para resolver o problema.

Mais informações em instantes.

Vídeo: Leitor Aqui Notícias