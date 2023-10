Homem morre após passar mal trocando pneu de carro em Marataízes

Um homem morreu na manhã desta segunda-feira (30), após passar mal trocando o pneu do carro na localidade da Usina Paineiras, na rodovia ES 490, zona rural de Marataízes, no Sul do Espírito Santo.

Segundo informações da Polícia Militar (PM), policiais militares foram ao local, onde segundo o solicitante, ao realizar o trajeto Cachoeiro de Itapemirim x Marataízes, a bordo de um veículo, a roda traseira da caminhonete do lado do motorista, se soltou. Neste momento, o condutor parou o carro para visualizar e resolveu trocar a roda. Ao pegar o macaco do carro, o homem sentou na via e teve um mal súbito.

O resgate de Itapemirim foi acionado, que constatou a morte do motorista. O corpo foi recolhido pela funerária para os procedimentos necessários e, posteriormente, ser liberado para os familiares.