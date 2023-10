Homem é agredido por detentos dentro de presídio em cidade do ES

Na última quarta-feira (11), um detento foi agredido por outros três detentos dentro da Penitenciária de Segurança Máxima 2, no Complexo de Viana.

De acordo com informações da Secretaria da Justiça (Sejus), o caso foi registrado na Delegacia Regional de Cariacica. A motivação e a dinâmica da agressão não foram esclarecidas.

Leia também:

De novo! Câmeras flagram mais um acidente no trevo do bairro IBC

Cenas fortes! Motorista fica preso às ferragens após carro bater em carreta no ES

Homem é assassinado com diversos tiros no bairro Gilson Carone

Os três internos foram autuados por tentativa de homicídio. O interno agredido está hospitalizado com quadro estável.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.