PRF inicia Operação Nossa Senhora Aparecida nas rodovias do ES

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizará a Operação Nossa Senhora Aparecida 2023, de 0h de quinta-feira (12), até 0h do próximo domingo (15), em todas as rodovias federais do Espírito Santo. O feriado do Dia das Crianças é mais uma pausa prolongada no ano de 2023.

Com foco nos indicativos recentes de acidentes, o objetivo é o reforço na fiscalização de trânsito com vistas à redução no número e na gravidade das ocorrências, através do aumento da presença e da disponibilidade da PRF nos períodos, locais e horários com maior concentração de registros de sinistros nas rodovias, através de integração e atividades conjuntas, objetivando a redução da violência no trânsito, priorizando ações de educação e fiscalização, voltadas para as condutas de risco dos condutores, principalmente: ultrapassagem indevida, embriaguez ao volante, não utilização do cinto de segurança, transporte inadequado de crianças, falta de uso do capacete, excesso de velocidade, tempo de descanso e utilização do telefone celular durante a condução de veículo.

A PRF no ES fez seu planejamento operacional tendo como base os dados de acidentes e de infrações de 2023, segundo diretrizes discutidas em evento realizado no ES na semana de 28/08 a 01/09, chamado de Operação Temática de Diagnóstico de Pontos Críticos de Acidentalidade – OTEDIAG. A operação temática permitiu o aprimoramento do efetivo da PRF-ES para realizar inspeções viárias voltadas à identificação de fatores de risco para ocorrência de sinistros de trânsito, integrando a PRF com outras instituições como o DNIT, Concessionárias, ANTT, CETRAN, SAMU, BPTran, transportadoras, visando à solidificação de parcerias para realização de ações conjuntas voltadas à promoção da segurança viária, sempre alinhada aos objetivos da ONU para a 2ª Década de Ações para Segurança Viária.

Durante todo o período do feriado, acontecerá no município de Venda Nova do Imigrante/ES, nas proximidades do km 104 da BR-262, a 45ª Festa da Polenta. Considerando que o evento se dará às margens da rodovia, em razão disso, serão intensificadas as ações de policiamento ostensivo e preventivo naquele local, visando prevenir a ocorrência de acidentes, cometimento de infrações e crimes de trânsito, visando garantir o conforto, fluidez e o aumento da percepção de segurança.

Antes de sair de casa, fique atento para as dicas da PRF para uma viagem segura:

1. Planeje sua rota com antecedência: saiba qual caminho percorrerá e esteja familiarizado com as vias que vai trafegar. Utilize tecnologias como GPS para ajudar na navegação;

2. Faça uma revisão do veículo: certifique-se de que seu automóvel está em boas condições antes de pegar a estrada. Verifique pneus, freios, fluidos, luzes e tudo que for necessário para garantir um bom funcionamento da máquina;

3. Respeite as leis de trânsito: cumpra todas as leis de trânsito, incluindo limites de velocidade, sinalizações e regras de ultrapassagem;

4. Evite distrações ao volante: não utilize dispositivos eletrônicos, como o celular, enquanto dirige. Mantenha sua atenção totalmente voltada para a rodovia ou estrada.

5. Descanse antes de viajar: certifique-se de estar descansado antes de iniciar uma viagem, por mais curta que ela seja. A fadiga pode afetar negativamente sua capacidade de reação.

6. Jamais dirija após ter ingerido bebida alcoólica. O álcool reduz a capacidade psicomotora, afetando diretamente a segurança na direção.

7. Rodovia desimpedida é rodovia segura: em caso de pane ou qualquer incidente, retire o mais rápido possível seu veículo da pista de rolamento, leve-o para o acostamento e lá permaneça até a solução do problema ou chegada de um guincho;

E não se esqueça: se precisar, conte com a PRF pelo número 191.