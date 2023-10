PRF recupera no Espírito Santo caminhão roubado em Minas Gerais

A Polícia Rodoviária Federal recuperou na tarde de sexta-feira, 27, em Guarapari, um caminhão que havia sido roubado na madrugada do dia anterior em Cataguases/MG.

Agentes do Comando de Operações Especiais da PRF/ES realizavam deslocamento de retorno da Operação Terminus pela BR-101, quando receberam a informação que havia um caminhão do tipo caçamba que trafegava ostentando uma placa que era de um outro veículo tipo furgão.

A equipe, atenta a tais características, visualizaram um caminhão pouco tempo depois, estacionado naquela região com descrição semelhante e resolveram averiguar. Na revista, após consulta aos sistemas informatizados, constataram que o mesmo havia sido objeto de furto na madrugada de quinta-feira, 26, no município de Cataguases/MG.

Leia também: Atenção! Concessionária alerta para problemas com sinalização na BR-101

O veículo, que ainda portava as placas originais, encontrava-se com as portas trancadas, mas com uma janela basculante entreaberta. Como a chave de partida não foi localizada no seu interior, foi necessário acionar um guincho para que fizesse o transporte do caminhão até a delegacia.

Os federais encaminharam o caminhão para o DPJ de Guarapari para as providencias cabíveis.