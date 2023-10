Unimed Sul Capixaba promove Dia D Mulher para estimular o autocuidado

No próximo dia 17 de outubro, a Unimed Sul Capixaba promoverá o “Dia D Mulher”, um evento exclusivo para as clientes mulheres, que visa celebrar o Outubro Rosa e inspirar as participantes a redescobrirem sua autoestima e potencial. Conduzido pela consultora de moda e estilo, Kátia Mendonça, o evento acontecerá no auditório da PUC, localizado no prédio da Unimed Sul Capixaba, em Cachoeiro de Itapemirim, das 15h30 às 19h.

O Dia D Mulher é uma iniciativa da Unimed Sul Capixaba em parceria com alguns parceiros e tem como principal objetivo estimular o autocuidado e o bem-estar das mulheres. O evento ocorre em alusão ao Outubro Rosa, mês dedicado à conscientização sobre o câncer de mama e à importância da prevenção e do diagnóstico precoce.

As participantes terão a oportunidade de desfrutar de diversos serviços como massagens relaxantes, sessões de maquiagem e design de sobrancelhas. Além disso, haverá demonstrações de produtos e serviços de parceiros da Unimed Sul Capixaba, bem como espaços para orientação sobre cuidados com a saúde feminina. Também, durante o encontro, o serviço de oncologia da Unimed trará informações e orientações de forma individualizada para as clientes.

“O evento tem o intuito de estimular a mulher a cuidar de si, para que ela se sinta linda, bem e feliz. Queremos celebrar a mulher em sua totalidade e promover a importância do autocuidado, especialmente durante o Outubro Rosa”, explica Juliana Cremonine, enfermeira do setor de Promoção de Saúde da Unimed Sul Capixaba.

Além dos serviços e atividades, o Dia D Mulher também contará com sorteios e brindes oferecidos pelos parceiros do evento, proporcionando momentos de descontração e alegria para todas as participantes.